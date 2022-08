Talina Fernández impone condición para seguir en Master Chef tras escándalo de su hijo Coco Levy

A finales de junio, el hijo de Talina Fernández, Jorge Coco Levy, fue señalado por al menos 15 mujeres por presunto abuso sexual. El productor se habría aprovechado de su puesto y del deseo de muchas jóvenes de querer triunfar en el espectáculo para cometer acciones bajas.

Danna Ponce fue una de las primeras en hacer pública su denuncia y desde entonces han surgido otros testimonios así como el apoyo a las víctimas por parte de varias famosas.

Días después de esto, Talina Fernández habló públicamente sobre los señalamientos que existen en contra del productor cinematográfico. “No tengo nada que decir, no tengo comentarios”, dijo a Venga la Alegría. Posteriormente, la periodista de espectáculos Flor Rubio comentó: “Los padres no tienen por qué cargar con las posibles culpas de los hijos y en este caso Talina Fernández vuelve a dar cátedra de cómo se tratan asuntos delicados”.

Han pasado varias semanas desde lo ocurrido y la conductora se mantiene firme con su decisión de no hacer declaraciones respecto a su hijo.

La conductora ha tenido una participación importante en el reality Master Chef Celebrity, razón por la que fue muy clara con sus condiciones para seguir en la emisión.

Y es que luego de un incómodo encuentro con la prensa en el que fue cuestionada acerca de los señalamientos contra Coco Levy, se mostró muy enojada. “Sí le afecta porque nos pasábamos el día juntos y ahora no, que se vaya a su casa y yo vengo para acá. Les agradezco que se fijen en mí, que se ocupen de mí, que Dios me los bendiga”, dijo.

Ante la insistencia de la prensa, la llamada “Dama del Buen Decir” pidió a los reporteros que dejaran de preguntarle acerca de cuestiones familiares. “¡Basta! Permítanme, ¿qué me quieren preguntar? Si es sobre mis cuestiones familiares, ¡olvídenlo!, ¿ok?”.

Talina acudió con los productores de Master Chef Celebrity para condicionar su permanencia en el programa

Fue el periodista Marco Antonio Silva quien reveló que la conductora lanzó una advertencia a los ejecutivos, de modo que si hay otro encuentro entre la prensa y los participantes del reality, ella no asistirá.

“A la gran Talina Fernández le celebraron su cumpleaños en Master Chef Celebrity, en privado, ella pidió no tener ningún contacto con los medios de comunicación si volvía a haber otro encuentro, porque dice que le vamos a preguntar ¿qué ha pasado con su hijo Coco Levy?, ¿si es cierto que se fugó o que no se fugó?”, comentó el periodista.

Asimismo informó la situación con su hijo la tiene muy alterada y consternada ya que ha recibido todo tipo de comentarios. Esto la ha llevado a buscar asesoría para entender qué podría pasar con el productor.