Selena Gómez presume sus curvas en bikini y la llaman “gorda”, mostrando lo peor de las redes

Selena Gómez es una de las actrices y cantantes más exitosas, que ha logrado la admiración de todos por su fortaleza para salir adelante ante cada problema.

Y es que la famosa ha batallado con la enfermedad de lupus, la depresión, y la separación, dejando claro que es una mujer fuerte e inspiradora.

Sin embargo, la protagonista de Only murders in the building recibe miles de críticas por su figura constantemente, pues debido a la enfermedad de lupus su peso aumenta o baja.

La famosa confesó que antes le afectaba su peso, pero ahora, ha aprendido a amarse y aceptarse, dando una gran lección de amor propio.

Eso quedó claro ahora que está de vacaciones en Italia, y publicó unos videos y fotos en bikini mientras paseaba en yate.

Selena Gómez luce bikini en Italia y le llueven las críticas

Selena presumió sus curvas en un bikini enterizo en tono negro muy elegante, con cuello recto y tiras finas.

La actriz publicó diferentes videos bailando en bikini, y mostrándose muy segura de su cuerpo, con curvas, celulitis, y dejando claro que se ama tal y como es.

Aunque muchos aplaudieron su ejemplo, otros dejaron ver lo peor de las redes al criticarla y llamarla “gorda”.

“Pero que gorda está Selena”, “creo que deberías ir al gimnasio y cuidarte más”, “debes bajarle a la comida, ya perdiste tu figura”, “dónde quedó tu abdomen plano, que horror”, y “ya no estás delgada como antes”, dijeron algunos seguidores, comparando incluso cómo lucía antes con otros bikinis negros.

Sin embargo, Selena se mostró muy feliz, e ignoró las críticas, dando una lección de amor propio a las mujeres y empoderando a las chicas curvy, por lo que también recibió muchos halagos.

“Simplemente perfecta”, “esta sí es una mujer real”, “bravo Selena, demuestra que tu cuerpo es perfecto como es”, “dejen de criticar, ya quisieran tener un cuerpo así”, y “aplaudo su valentía de mostrarse así tal cual es”, fueron algunos de los elogios que se llevó la famosa por mostrar su belleza real.