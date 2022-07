Selena Gómez y famosas que quedaron fuera de los Emmy 2022 y merecían la nominación

El pasado lunes 12 de julio revelaron los nominados a los Premios Emmy 2022, y hubo grandes revelaciones, especialmente en las categorías de actrices.

Zendaya, Reese Witherspoon, Julia Garner, Elle Fanning, y Sydney Sweeney fueron algunas de las nominadas en las diferentes categorías como Actriz protagonista de drama, Actriz de reparto de drama y Actriz protagonista de comedia.

Sin embargo, otras famosas y exitosas actrices quedaron por fuera, enfureciendo a los fans, quienes aseguran que ellas realmente deberían estar nominadas.

Famosas actrices que quedaron fuera de los Emmy y merecían la nominación

Jennifer Aniston

Jennifer Aniston tampoco recibió ninguna nominación, enfureciendo e indignando a los fans por su gran trabajo en la serie The Morning Show.

Y es que la famosa salió de su zona de confort, de las películas de comedia, para un estilo de drama, haciendo un trabajo extraordinario en su papel de Alex, pero no fue suficiente para que no recibiera una nominación.

Millie Bobby Brown

La actuación de Millie Bobby Brown en la cuarta temporada de Stranger Things como Once cautivó al público, por lo que consideraban que sin duda se merecía una nominación.

Lamentablemente, la joven y exitosa actriz quedó por fuera de las nominaciones, pero no quedan dudas que es una gran actriz que seguro pronto será reconocida en estos premios.

Selena Gómez

Selena Gómez es una de las actrices más exitosas y recientemente ha sorprendido con su trabajo en la serie Only Murders in the Building, donde da vida a Mabel Mora.

Muchos fans aseguran que ella es el alma de la serie, y se ha destacado como nunca en este papel, por lo que debía ser nominada, pero lamentablemente, su nombre no apareció en las listas.

Sadie Sink

Sadie Sink ofreció uno de los mejores performances de la televisión en su papel de Max en Stranger Things, y tampoco recibió ninguna nominación en los Premios Emmy.

Los fans aseguran que la joven actriz es una gran revelación, que debía competir por el premio a Mejor actriz de reparto, y aunque no fue así, estamos seguros que más adelante recibirá la nominación porque el talento le sobra.