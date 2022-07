“Ahí tienes Millie”: Creadores de Stranger Things responden las críticas de Millie Bobby Brown

Millie Bobby Brown dio unas polémicas declaraciones sobre el desenlace del volumen 2 de la cuarta temporada de ‘Stranger Things’ y sus palabras no le agradaron del todo a los creadores de la serie, por lo que no se quedaron callados y le respondieron.

‘Stranger Things’ se ha convertido en una de las series más vistas de Netflix, quedando dentro de las series más vistas del mundo.

En medio de su estreno, su protagonista ‘Once’ sorprendió al dar su opinión sobre lo que deberían hacer sus creadores sobre el elenco, porque a su parecer el elenco ha crecido demasiado.

Para la actriz deberían seguir los pasos de ‘Game of Thrones’ y comenzar a matar personajes.

“Necesitamos tener la mentalidad de ‘Game of Thrones’. ¡Mátame! ¡Intentaron matar a David y lo trajeron de vuelta!”, dijo durante entrevista con The Wrap.

Esto opinan los creadores de Stranger Things sobre la postura de Millie Bobby Brown

Los hermanos los Duffer creadores de la trama decidieron dar sus motivos sobre la secuencia de la trama, respondiendo contundente a Brown.

Matt Duffer aseguró que no se debe realizar una comparación entre ‘Stranger Things’ y ‘Game of Thrones’ y no es lo que buscan con su historia.

“Esto es Hawkins, no es Westeros. El programa ya no se convierte en Stranger Things, porque tienes que tratarlo de manera realista, ¿verdad? A diferencia del drama de fantasía Game of Thrones, el público está destinado a alentar a los desvalidos, y la mayoría del elenco principal representa a los adolescentes”, expresó.

Te recomendamos: Millie Bobby Brown no se rapó el cabello para la última temporada de Stringer Things y así fue como ocultaron su melena

El escritor mencionó la muerte de Barb Holland como ejemplo en la primera temporada, lo que significó una gran pérdida con la que tuvieron que lidiar, por lo que eliminar personajes no entra en sus opciones.

La serie original de Netflix llegará a su fin con la quinta entrega y los guiones comenzarán a escribirse en agosto, con programación a estrenar recién en 2024.