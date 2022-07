Selena Gómez recibe los ‘temidos 30′ por todo lo alto: el mensaje con el que dio una gran lección

Selena Gómez es una de las cantantes y actrices más famosas, que se ha convertido en toda una inspiración para todas las mujeres.

No solo como actriz y cantante, también como mujer que ha superado todas las adversidades de la vida como su enfermedad de lupus, rupturas amorosas, y adicciones, la famosa siempre ha salido adelante.

La actriz acaba de cumplir sus 30 años, y recibió esta temida edad de la forma más positiva, enviando un gran mensaje de amor propio.

A través de sus redes, Selena compartió algunas fotos de su fiesta de cumpleaños, donde lució como toda una princesa, y su reflexión encantó a sus seguidores.

Selena Gómez envía poderoso mensaje y enseña cómo aceptar los temidos 30

Selena Gómez reflexionó sobre la época de los 20 que deja atrás y cómo recibe los tan temidos 30 años, dejando claro que ama y acepta su edad.

“Mis veintes fueron un viaje por momentos buenos, duros y hermosos que nunca olvidaré. Cada uno de ellos me ha convertido en la persona que soy hoy. Soy alguien que todavía está aprendiendo, pero está más seguro de lo que importa y de lo que quiere. Alguien que está agradecido por cada regalo y cada lección a lo largo del camino”, dijo la protagonista de Only Murders in the Building.

Y dio una gran lección de cómo aceptar los 30 con orgullo. “Después de unos días de celebración, mi corazón se siente lleno, agradecido y puedo decir que realmente me están empezando a gustar los 30. ¡MUCHAS gracias por ser parte de mi vida, por otra década!”.

Además, dejó claro que dejará todo el dolor y todo lo malo en el pasado. “Estoy caminando hacia adelante alentado por tantas personas fuertes y poderosas a mi alrededor. Quiero hacer mi mejor esfuerzo para tomar lo hermoso y lo doloroso un día a la vez y dejar que todo me convierta en lo mejor que puedo ser. yo/otros/tú”.

Es momento de dejar de temerle a los años y solo aceptarlos, y disfrutarlo al máximo, porque al fin y al cabo lo que cuenta es cómo los vives y todo lo bueno que te traerá.