Selena Gómez y famosas que mostraron la importancia de un détox de redes sociales por salud mental

Las redes sociales se han convertido en una herramienta fundamental para todos, ya sea para publicar parte de su vida, e incluso como método de trabajo, generando ingresos.

Sin embargo, no siempre resultan buenas para la salud mental y bienestar de las personas, especialmente para los famosos, quienes reciben muchos ataques y críticas por estas plataformas.

Por eso, muchas famosas decidieron hacer un détox de las redes por su bien, y mostraron la importancia de alejarte de Instagram, Twitter, Facebook, y cualquier red social si te hace sentir mal.

Famosas que se alejaron de las redes por su salud mental

Selena Gómez

Selena Gómez ha confesado que se ha tomado descansos de sus redes sociales constantemente por su bienestar desde hace años.

En una reciente entrevista con Good Morning América, la cantante afirmó que esto mejoró su vida al máximo.

“Mi vida cambió por completo. Soy más feliz, estoy más presente, conecto más con la gente. Entiendo lo poderoso que es Internet, y en muchos sentidos ha hecho las mejores cosas para el mundo. Pero para mí, las noticias que son realmente importantes las obtengo a través de las personas de mi vida”, dijo la cantante, dando una importante lección.

Belinda

Belinda también decidió tomar una pausa de sus redes sociales tras terminar su relación y compromiso con Nodal.

Y mientras estaba en todas las noticias, y todos hablaban de ella y su rompimiento, para bien o para mal, la cantante decidió dejar las redes por salud mental.

“Llevo dos meses sin redes sociales, me las quité por un tiempo, por salud mental. Siento que estoy más despierta, que me fijo más en los detalles de las cosas que pongo más atención, me siento muy bien”, confesó en una reciente entrevista.

Kylie Jenner

Durante su embarazo, Kylie Jenner decidió alejarse de las redes para vivir los últimos meses en paz y tranquilidad.

Y es que luego de la tragedia ocurrida en festival Astroworld, de su novio Travis Scott, donde murieron decenas de personas, la famosa recibió muchos ataques en sus redes.

Esto no le hacía bien en su estado, por lo que la menor del clan Kardashian Jenner se alejó de redes hasta hace un mes que volvió tras el nacimiento de su segundo hijo.

Adele

Adele es una de las cantantes más exitosas y famosas, y aunque tiene redes, trata de no publicar constantemente ni estar presente.

La famosa se toma descansos de sus redes para vivir una vida de paz y tranquilidad, junto a su hijo, y su novio Rich Paul.