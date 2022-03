Selena Gómez tiene las claves de moda para lucir estilizadas y elegantes

Selena Gómez no solo es una de las mejores actrices y cantantes que existen actualmente, también se ha convertido en todo un icono de la moda que encanta con cada atuendo.

La celebridad da clases de moda con sus looks, con los que luce muy elegante, a la moda, y estilizada.

Para ello, tiene algunas claves en sus atuendos, que están al alcance de todas, por lo que los podemos copiar, y elevarán el look a uno súper chic y moderno.

Claves de moda de Selena Gómez para lucir estilizadas y modernas

Llevar pantalón negro

No hay nada más elegante y que favorezca a cualquier figura que llevar un pantalón negro, por lo que no falta en los looks de Selena.

Además, es una prenda que puedes llevar con cualquier prenda, y de cualquier tono, pero ella lo combinó con una camisa blanca muy elegante y original y tacones, que la hicieron lucir más alta y delgada.

Luce vestido y blazer largo

Otra clave de Selena para lograr una figura estilizada en un look sofisticado es combinar un vestido con blazer largo.

Esto disimulará cualquier rollito que tengas, te hará lucir moderna y chic, y lo puedes complementar con tacones o botas altas para un mejor atuendo.

Opta por pantalón corte alto

La mayoría de los pantalones que Selena lleva son los cortes altos, ya sea jeans, pantalón de vestir o pantalón negro.

Por eso, recientemente combinó un pantalón negro corte alto con un top azul oscuro, dejando ver parte de su abdomen y luciendo estilizada y hermosa con unos botines negros.

Los looks “total black” no fallan

Otra clave que la famosa pone en práctica en sus looks y es muy fácil de copiar es llevar looks “total black” que dan un efecto elegante y estilizado.

Por eso, la celebridad llevó un pantalón palazzo con bodysuit cuello alto en tono negro, con el que lució sofisticada y a la moda.

Con estas claves de la actriz y cantante lucirás una figura estilizada, e incluso sumarás centímetros y por supuesto, estarás a la moda.