Ana Bárbara apareció ojerosa y cansada: mostró que ser madre es agotador y está bien

Ana Bárbara siempre ha mostrado lo mucho que disfruta de la maternidad y es que ha tenido la oportunidad de ver no sólo por sus hijos biológicos sino por los de la fallecida Mariana Levy, a quienes “adoptó” desde muy pequeños.

En diferentes entrevistas, la cantante ha dicho que formar una familia con muchos hijos es un sueño hecho realidad aunque no todo sea “miel sobre hojuelas”.

Ahora que Ana Bárbara es parte del jurado de La Academia 2022, ha tenido un mayor acercamiento con los fans, quienes la siguen día a día en sus redes sociales.

Recientemente la intérprete de “Lo busqué” compartió unas historias de Instagram en las que se dejó ver al natural, con ojeras y agotada por todo el trabajo que ha tenido últimamente entre las grabaciones del programa y sus hijos.

Ana Bárbara Instagram

“Hay veces que me preguntan que si yo no descanso. La verdad es que siempre he sido muy trabajadora pero la realidad es que desde que eres mamá, ninguna descansa aunque ahora sí me tomé un chancecito de tiempo y me estoy tomando un chai delicioso”, dice la intérprete y continuó: “Los amo pedazos de mi alma y si pueden todas las mamás, todas las madre-adas descanse por mí”.

Quizá el público siempre está acostumbrado a ver a Ana Bárbara impecable, con maquillaje y siempre perfectamente arreglada sin embargo, ella no teme en mostrarse “tal cual es” de vez en cuando.

La maternidad es agotadora pues aunque es gratificante ver resultados positivos en la crianza de los hijos, puede ser complicado encontrar tiempo para una misma. El mensaje de Ana Bárbara es justamente recordar que los pequeños momentos de descanso son esenciales.

La cantante no es solamente una de las artistas más queridas del espectáculo mexicano sino que también se ha ganado la admiración de todos por su entrega como mamá.

Su familia está compuesta por su prometido, Ángel Muñoz, así como sus tres hijos, Emiliano, José María y Jerónimo. Por supuesto, Paula, José Emilio y María Levy son parte de ella.

Ana Bárbara Instagram

“¿Te digo la verdad?, no sé si me enamoré más de él o de los niños, voy a ser honesta. Yo soy muy mamá y cuando vi esos pedazos de mi alma, unas cositas chiquitas, yo dije, les voy a dar amor”, confesó en una entrevista con Yordi Rosado cuando la cuestionó sobre cómo fue su primer encuentro con los hijos de Mariana Levy.

En una ocasión, José Emilio aprovechó para agradecer el trabajo que Ana Bárbara ha hecho como madre.

“Eso es algo de admirar. Pudo haber dicho ‘adiós, me divorcié de Pirru y ya los dejo’, pero no. Nos sigue invitando a Los Ángeles. Cuando viene a conciertos aquí a México dice ‘vente conmigo, quédate conmigo. ¿En qué te ayudo?’”, señaló Levy.

Por su parte, Talina Fernández, madre de Mariana Levy, también ha reiterado la gratitud que le tiene a la cantante por la forma en la que simpre ha visto por sus nietos.

“Siempre ha sido totalmente amorosa con mis nietos, de manera incondicional, aún después del divorcio con su papá. Eso no lo pagas con nada”, dijo Talina durante el programa matutino Sale el Sol.