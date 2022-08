Verónica Castro compara a su hijo Cristian con Nodal y le llueven críticas

Cristian Castro se volvió tendencia en redes sociales luego de aparecer con un extravagante look. Fue a través de un TikTok que los internautas quedaron boquiabiertos al ver al intérprete de “Azul” con el cabello teñido de morado, además de una colorida camisa llena de estampados irregulares.

“Estoy listo ya para ir al estudio pero quería preguntarles, ¿tienen alguna curiosidad acerca del camarín? ¿Quieren que les muestro algo?”, dice.

De inmediato, las burlas cayeron sobre él. “Ni Walter Mercado se atrevió a tanto”. “Quién sera su asesor de imagen (hay que despedirlo de una)”. “¿Quién te hizo tanto daño?”. “Y dónde está el caballero de traje y bien elegante...... dónde está”, “Pensar que estaba enamorada de él.. por suerte se me fue el efecto..que le pasó??”. “Cristian reaccionaaa qué te pasaaaaa”, se lee en los comentarios.

Cristian es parte del jurado del programa argentino ‘Canta conmigo ahora’, en donde ya se había mostrado con el cabello teñido de diferentes colores así como vestuarios irreverentes. Esto por supuesto lo ha vuelto blanco constante de memes en redes sociales, lo que llevó a su madre Verónica Castro a ponerle un alto a los haters.

“Se divierte con él mismo, no le hace daño a nadie”, escribió la actriz en Twitter.

Se divierte con el mismo no le hace daño a nadie https://t.co/yAy0OrlWYE — Verónica Castro (@vrocastroficial) July 26, 2022

Luego de que varias personas apoyaron que saliera en defensa de Cristian, “la Vero” aprovechó para hacer otra publicación en la que hizo referencia a Christian Nodal.

“Me encantan”, escribió Verónica junto a una comparación entre Cristian y Nodal.

De inmediato le llovieron críticas a la famosa. “Parecen pollos de kermese”. “Cristian es bello. No compares vero. Se que estás enojada con él. Pero no es para tanto”. “¿Quién es este que está al lado de Cristian?”. “Se va a enojar Nodal y te escribirá una canción”. “Como cuando tu mamá le entra al bullying”. “Puros locos, bueno uno es hijo de uno de ellos”. “No hay comparación Cristian es único , se ponga lo que se ponga sigue siendo guapo. El otro mmmmm”, se lee.

Eso sí, no faltaron quienes salieron en defensa de ambos e incluso pidieron un dueto musical. “No estaría mal un dueto . Ambos son muy talentosos”. “Cuantas cosas en común, increíbles voces!!!!”. “Que nunca se les quite lo auténtico y las ganas de ser diferentes y que el mundo ruede!”. “Me encanta ver esta locura sana que tienen ambos , se divierten y le vale lo que digan”. “Realmente se divierten. Que sean muy felices cada día cada instante, hay muchas cosas malas en el mundo x eso Mi Gallito feliz haz lo q realmente te haga feliz. I love you”.

Christian Nodal ha desatado burlas por experimentar con su cabello

Oigan, ¿por qué Christian Nodal se pintó el cabello de Fondo de Bikini? pic.twitter.com/iasvM9rUIX — RG (@ramonGahez) June 2, 2022

En contexto, el cantante de regional mexicano también ha sido blanco de burlas por los cambios físicos que ha tenido desde que terminó su relación amorosa con Belinda.

Nodal ha experimentado con nuevos tatuajes, así como con diferentes colores de cabello.

Para los internautas, los cambios de Cristian Castro se deben a una “crisis de identidad” o “crisis de la edad”, mientras que los de Nodal son por “querer copiarle a J Balvin”.

Llevar el cabello teñido de colores neón parece haberse convertido en una tendencia que tanto Christian Nodal como Cristian Castro han adoptado. Y sin importar que se conviertan en memes, ambos han demostrado que no están enfocados en lo que dicen de ellos.