Ex esposa de Pablo Lyle deja callados a quienes la critican por vender donas en bikini

Desde 2019, el actor mexicano Pablo Lyle ha estado envuelto en la polémica tras ser acusado de homicidio involuntario. El actor le provocó la muerte a un hombre de 63 años al que atacó en plena calle de Miami.

A lo largo de tres años, la defensa de Pablo Lyle han solicitado tiempo para presentar las declaraciones de testigos claves, sin embargo no había habido avances ya que hasta junio se habían cancelado siete audiencias.

En medio de la incertidumbre, una noticia acaparó la atención y es que Ana Araujo, madre de los hijos del actor, se refirió a él como su ex esposo en una de las emisiones de su podcast.

Las especulaciones sobre su ruptura han estado por mucho tiempo y finalmente parece haberse confirmado.

Mientras que los rumores de un nuevo romance han surgido, la conductora del podcast My Wellness Friend terminó envuelta en críticas por estar vendiendo donas en bikini.

Recientemente publicó una historia de Instagram anunciando la venta de donas saludables, mientras muestra parte de su cuerpo en bikini. “Esperando que baje el índice UV”,se lee junto a una mención de su negocio.

Ana Araujo Ana Araujo / Instagram

Poco después compartió que le llegaron varios mensajes en privado, critícandola por dicha publicación.

“¿Qué vendes mija? Sexo o donas??”. “Piel y bubs pa la raza!! o chichis no sé cómo les digas”, se lee en los mensajes.

Araujo no dudó en responder tajante: “Ponerme un bikini no es sexo. Esas son tus creencias y prejuicios sobre el cuerpo de las mujeres. Este es mi perfil y subiré lo que yo quiera. Lo que tú interpretas es tuyo, no mío”.

Ana Araujo Ana Araujo/ Instagram

Desde el incidente de Lyle y su aprehensión, Araujo ha tenido que salir adelante sola desde México, donde se ha dedicado ha promover una vida saludable a través de su podcast y negocio de repostería.

En sus redes sociales ella suele compartir contenidos en los que habla de llevar una dieta balanceada, hacer ejercicio, agrader las cosas pequeñas y aprender a descansar. También comparte con sus seguidores su vida al lado de sus hijos y amigos, así como sus viajes.

También escribe reflexiones con las que inspira a sus seguidores a hacerle frente a la vida con la cabeza en alto.

“¿Cuánta paz encuentras en tu silencio?.¿Tú alma realmente está quieta?.La verdad dicen que es silenciosa.La verdad se ve con actitudes, con ejemplos, con acciones..No te confundas con el ruido de la vida. Mantén La Paz en tu alma y en tu conciencia.Expande tu conciencia”, se lee en una fotografía.

“Estoy trabajando fuertemente en entregarme y aceptar el momento que estoy viviendo. Si no hay aceptación, si lo juzgo, si lo rechazo o sigo viviendo en dualidad no hay integración.Confío que el universo siempre me va a proveer de todo lo que necesito para aprender, para crecer, para evolucionar, para seguir conociéndome, para amarme y cuidarme más íntegramente. Si vivimos con un corazón al servicio del Universo/del Mundo nuestra fuente de amor y abundancia es infinita. Este mensaje es para mi, pero también para ti porque sé que navegamos el mismo mar”.