Tras rumores de divorcio la esposa de Pablo Lyle se sincera y aclara cómo es su relación con el actor actualmente

Tras darse a conocer que el juicio de Pablo Lyle se había retrasado una vez más, Ana Araujo, la esposa del ex actor rompió el silencio y habló de la situación que enfrentan actualmente. Esto sucede después de que comenzaran rumores sobre un supuesto divorcio entre ambos.

Esposa de Pablo Lyle habla sobre su relación con el famoso

Ana Araujo, quien ahora vive en Mazatlán con sus hijos, dijo que ha tenido que aprender a salir adelante sin su esposo. Aunque el panorama es difícil para Pablo Lyle, ella afirmó que: “la esperanza nunca muere”.

En una entrevista para Ventaneando, la influencer habló sobre cómo cambió su vida tras el proceso legal del padre de sus hijos.

“Tengo tres años sin Pablo y mi situación sentimental con él lo compartiré en su momento.”

Ana Araujo y Pablo Lyle. Ana Araujo y Pablo Lyle. / Foto. Instagram.

Te recomendamos: Pablo Lyle reapareció en redes sociales y así ha cambiado desde su arresto

Al mismo tiempo dijo que se asume como madre soltera y ha hecho todo lo posible por sacar adelante a su familia.

“Estoy viviendo una situación que muchas mujeres viven en el mundo, en el país y te quedas como cabeza de familia, y no queda otra más que chambearle. Me he abierto las puertas y la gente me ha ayudado mucho ha trabajar en diferentes cosas y si ha habido un crecimiento para mí. Las situaciones difíciles te hacen crecer como persona”.

Te recomendamos: ¿Quién es Pablo Lyle y por qué su pelea se volvió noticia?

También aseguró que aunque no viven juntos, se mantienen en contacto por el bien de sus hijos e incluso lo felicitó durante el día del padre.

“Todo bien, la verdad es que ahí estamos, hablamos diario, estamos en contacto diario. Le dediqué un mensaje por el Día del Padre. Él no tiene redes sociales, pero se lo mandamos por Whatsapp para que se enterara”.

Te recomendamos: Ella es Ana Araujo, la esposa de Pablo Lyle

Por medio de redes sociales, Ana felicitó a Pablo con un video del pasado en el cual Lyle aparece bailando mientras usa un sombrero y gafas de sol.

“Feliz día al papá de mis (changuitos) que nos enseñó el amor por el mar. Agüita que ahora tanto nos sana, nos divierte y nos abraza”

Pablo Lyle

Rumores de divorcio entre Pablo Lyle y su esposa

Los rumores sobre una supuesta separación comenzaron a principios de mayo, cuando ‘Chisme no like’ afirmó que Ana había tomado la decisión de terminar la relación con su esposo en diciembre del 2021.

De acuerdo con Univisión Digital, actualmente Pablo Lyle y Ana Araujo no se siguen en Instagram y no se sabe cuándo dejaron de hacerlo.

De acuerdo con TVyNotas, un amigo cercano comentó a la publicación que Pablo, quien lleva dos años de arresto domiciliario, recibió una decepción más cuando el pasado abril la jueza se negó a retirarle la fianza y el geolocalizador, a pesar de que sus abogados le aseguraron que Pablo prácticamente está en la ruina.

Esto ha provocado en él cambios de humor que afectaron a su matrimonio. Finalmente parece que Pablo habría acordado una separación con su esposa para que ella pudiera rehacer su vida sin él.

Ana Araujo y Pablo Lyle. Ana Araujo y Pablo Lyle. / Foto: Instagram.

Posteriormente Ana conoció a un futbolista del cual se enamoró, pero cuando se lo contó a Pablo este no reaccionó bien ante la noticia, especialmente porque sus abogados le aconsejaron no divorciarse en pleno juicio, pues parte de su estrategia era presentarlo como un hombre de familia.