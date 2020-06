Pablo Lyle reapareció en redes sociales y así ha cambiado desde su arresto

View this post on Instagram

Malas noticias para Pablo• Para evitar el cargo de homicidio involuntario, los abogados de #PabloLyle interpusieron por segunda ocasión el recurso de defensa propia, mejor conocido como Stand Your Ground, para trabajar sobre esa base en el caso del actor; sin embargo, la corte denegó nuevamente esta petición, con lo cual se complica su situación jurídica, según informaron diversos medios de comunicación.📸:Alexia Fodere/Miami Herald/Tribune News Service via Getty Images #pablolyle