Esposa de Pablo Lyle rompe el silencio tras situación del actor

El actor Pablo Lyle se ha convertido en una de las personalidades más polémicas del espectáculo debido a la situación que enfrenta tras golpear a un adulto mayor de origen cubano en las calles de Miami, Florida.

Pero en esta ocasión quien sorprendió con sus declaraciones fue la esposa de Lyle, Ana Araujo pues por medio de su cuenta de Instagram publicó un impactante mensaje tras la difícil situación que está viviendo.

Next

“Y en medio de todo aquel caos que me rodeaba apareciste tú. Y bueno, no te diré que el mundo se arreglo. Pero, en cierto modo, todo aquello se me hizo más ligero.

En estos momentos difíciles solo quiero agradecerte, que sepas que te leí y que tus palabras tranquilizaron mi corazón, que tus oraciones nos mantienen fuertes y que tus buenos deseos están en mi mente. Definitivamente cuando das amor es amor lo que recibes.

✨ Gracias infinitas por tu amor, por tu respeto, por tu apoyo, por tus oraciones, por tus consejos, por tu sentido común, por vivirlo con nosotros y compartir lo que sentías. En estos días es en lo único que no he dejado de pensar: “GRACIAS 🙏🏻”.