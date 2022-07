Camila Cabello comprueba que no es necesario un abdomen plano para verse sexy

Camila Cabello se ha convertido en una de las artistas defensoras del movimiento body positive más famosas. En una reciente serie de fotos, la famosa presumió sus curvas y comprobó que no se necesita tener un abdomen plano para sentirse y verse hermosa.

Camila Cabello presume su figura con sexy atuendo

Por medio de redes sociales Camila Cabello publicó un par de videos en los que presume un sexy look de noche compuesto por un vestido negro con aberturas a los lados de su torso y maquillaje en tonos marrón.

Además reveló su nuevo look, el cual consiste en clarar su cabello por medio de luces color miel para darle una apariencia más veraniega.

Lo que sorprendió a sus fans, es que su revelador vestido dejaba al descubierto parte de su abdomen y su espalda, demostrando que no es necesario tener un abdomen plano para verse sexy o para lucir prendas escotadas.

Sus seguidores la felicitaron por mostrar su cuerpo tal como es y normalizar el hecho de que no todas las personas son delgadas y eso está bien.

A principios de año, la famosa sufrió el acoso de paparazzis mientras intentaba disfrutar de la playa y envió un importante mensaje por medio de redes sociales.

La cantante intentaba disfrutar de un día de playa, cuando comenzó a ser asediada por varios paparazzi que querían tomar fotos de ella en bikini. Camila dejó claro que el acoso de las personas sobre su cuerpo no es algo que está dispuesta a aceptar y habló sobre su experiencia.

La intérprete de ‘Bam-Bam’ dijo que cada que va a ese club de playa alguien llama a los paparazzi para que puedan tomar fotos de ella en la playa sin su consentimiento.

“Cada que voy a este club de playa en Miami llegan los fotógrafos y me toman fotos en bikini, haciéndome sentir vulnerable y poco preparada para ese tipo de atención.”

La cantante dijo que en el pasado había sido fotografiada usando bikinis y no le había gustado cómo se veía en las imágenes a pesar de que en el momento se había sentido bien.

“He usado bikinis que eran demasiado pequeños y no me ha importado cómo me veía, pero después veo las fotos y los comentarios y me siento mal. Cuando esto impacta mi autoestima me recuerdo que lo que me hace sentir mal no son mis propios pensamientos, sino los de una cultura que dicta que solo hay una forma de verse saludable y eso no es real para todos.”

Camila recordó que tener que esconder nuestro cuerpo y cambiarlo para que se vea como un ideal no es normal y puede llegar a afectarnos.

“Usar photoshop, dejar de comer, aprender a posar para que nuestro cuerpo se vea diferente a cómo realmente es, no es natural”

Anteriormente Camila Cabello enfrentó a quienes la criticaron por fotografías en las que usa un bikini y no luce delgada. Cuando surgieron las imágenes tomadas por paparazzi, la famosa recibió fuertes comentarios que criticaban el que hubiera subido de peso. Pero ella tuvo la respuesta perfecta ante los señalamientos.

“Honestamente me sentía muy insegura imaginando cómo se verían esas fotos “¡Oh no! ¡mi celulitis!, ¡oh no, no metí mi estómago!” Pero después pensé: claro que son malas fotos y malos ángulos, mi cuerpo no está hecho de piedra ni soy toda músculos.”

Además agregó que lo más triste es que las chicas jóvenes estaban creciendo en un mundo donde todas las imágenes están editadas y que buscan una perfección que no es real.

La cantante dijo que se preocupa por niñas como su hermana menor que ven las redes sociales con fotografías editadas y piensan que eso es real. El problemas de la edición en las fotografías es que de pronto la piel sin poros, ni acné, ni celulitis se convierte en la norma, aunque es falso porque nadie luce así en realidad.

A través de un comunicado Camila dijo que se tiene una visión irrealista de los cuerpos de las mujeres y dijo a las jóvenes que las siguen:

“Niñas, la celulitis es normal. La grasa es normal, es belleza y natural. No crean todo lo que ven en las redes, yo no lo creo.”