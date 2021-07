Las veces que Camila Cabello ha callado los rumores de embarazo de la mejor manera

La cantante Camila Cabello ha enfrentado fuertes rumores de embarazo y críticas debido a los cambios de su cuerpo desde hace algunos años. Sin embargo la famosa ha sabido responder de la mejor manera y demostró que nadie debería opinar sobre el cuerpo de otras personas.

Todo comenzó en 2018 cuando Camila fue captada en la playa de junto a su novio Matthew Hussey. En la imagen ella aparecía con una mano en su abdomen junto al mensaje: “Tú eres lo único que hice bien.”

Mientras los usuarios de redes mantenían un debate en torno a las fotografías, la intérprete de ‘Señorita’ decidió defenderse y dar un buen ejemplo a las chicas que la siguen.

Posteriormente fue captada usando un bikini a la cintura, desatando una polémica sobre las curvas de la famosa. Por un lado algunos celebraron el que mostrara su cuerpo tal cual es y por otro recibió críticas por no verse delgada.

Camila Cabello enfrentó a quienes la criticaron por fotografías en las que usa un bikini y no luce delgada. Cuando surgieron las imágenes tomadas por paparazzi, la famosa recibió fuertes comentarios que criticaban el que hubiera subido de peso. Pero ella tuvo la respuesta perfecta ante los señalamientos.

“Honestamente me sentía muy insegura imaginando cómo se verían esas fotos “¡Oh no! ¡mi celulitis!, ¡oh no, no metí mi estómago!” Pero después pensé: claro que son malas fotos y malos ángulos, mi cuerpo no está hecho de piedra ni soy toda músculos.”