Lucero revela la verdad sobre el supuesto contrato con Mijares que los llevó a estar juntos tantos años

Lucero y Mijares siempre han sido de las figuras más queridas del espectáculo por su talento y carisma. Ambos tienen trayectorias impecables en la música y la actuación pero también se han ganado la admiración de todos por la forma en la que han educado a sus hijos y la relación de amistad que mantienen a pesar de haberse divorciado hace más de una década.

Su boda fue uno de los eventos más mediáticos en 1997, con 700 invitados y una cifra histórica de 52 puntos de rating. Se casaron en el Colegio de las Vizcaínas en la Ciudad de México y Silvia Pinal fungió como la conductora del enlace que fue televisado en cadena nacional.

Mucho se ha hablado de un supuesto contrato que los llevó a estar juntos e incluso tener hijos.

Lucero y Mijares La boda de Lucero y Miajres en 1997 fue transmitida en televisión nacional, obteniendo los ratings de audiencia más altos/ Captura

Fue en 2010 cuando comenzaron a surgir los rumores de que se separarían y aunque ellos lo negaron, en marzo de 2011 firmaron el divorcio. De acuerdo con declaraciones de Mijares, la separación se debió a que ambos tenían una fuerte carga de trabajo y casi no se veían por lo que poco a poco su relación cambió.

Pero el final de un matrimonio no necesariamente tiene que significar que las partes rompan tajantemente la relación. Especialmente en el caso de Lucero y Mijares que tienen dos hijos en común y se desempeñan en el mismo ámbito, buscar mantener la cordialidad fue la mejor decisión a nivel personal y profesional.

La expareja ha sido muy abierta cuando se trata de hablar de su vida como casados, incluso teniendo ahora sus parejas. Lucero ha dicho que aún conserva su vestido de novia y Mijares ha revelado cómo es ser vecinos.

Lucero y Mijares Lucero y Mijares ofrecieron un soncierto llamado "Siempre amigos" al lado de sus hijos/ Captura de video

La mayoría de sus anécdotas han sido de momentos divertidos y han aprendido a tomar con humor las especulaciones sobre habr tenido una boda “por estrategia” mediática.

Fue durante un encuentro con la prensa, que la cantante ahondó en las versiones que circularon respecto a su matrimonio con el intérprete de Soldado del amor.

“Es que esa boda fue televisada y toda la cosa. Me acuerdo que se dijeron tantos rumores, que a veces les cuento en mi canal de YouTube, que decían que firmamos un contrato, que teníamos que casarnos en la tele y tener dos hijos”, comentó. “Y nunca fue realmente como se rumoraba, fue simplemente la idea de poder invitar al público, que viera y estuviera en la boda a través de la tele porque no podíamos invitarlos a todos”.

Para la llamada “novia de América” aquello sucedió en otras épocas y que hoy en día no funcionaría igual. “Fueron momentos tan diferentes, hace veinte y tantos años, ya no es como hoy en día. No sé si alguien se casaría en la tele o no” comentó.

Entre los rumores estaba que todo fue un arreglo comercial, que recibieron una cantidad millonaria de dinero y que incluso tenían indicado cuántos hijos debían tener y el tiempo que debían durar juntos.

Desde que su hija Lucerito comenzó su carrera artística, ambos han estado más cerca que nunca, guiándola en nuevos proyectos y cuidándola en la industria.

“Nos queremos mucho, la verdad, y aparte lo más importante que entre los dos tenemos a nuestros hijos”, declaró el intérprete de Baño de Mujeres durante un encuentro con la prensa, en febrero de 2020.

Y sobre el hecho de seguir compartiendo el escenario y buscar hacer colaboraciones con Mijares, la cantante dijo en una ocasión: “El que nosotros ya no sigamos casados no quiere decir que como artistas no podamos compartir el escenario o algún dueto”.