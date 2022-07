Lecciones de Aislinn Derbez sobre la soltería: Dejar de temer a la soledad y ser amiga de tu ex

Aislinn Derbez es una de las famosas que suele inspirar a sus seguidores con mensajes poderosos sobre el amor propio, las relaciones en pareja, el medio ambiente y la maternidad.

Ella siempre ha sido muy transparente respecto a sus vivencias pero recientemente sorpendió al revelar que lleva seis meses soltera.

Desde hace meses circularon rumores sobre una ruptura con el influencer de viajes Jonathan Kubben, al que confirmó como su novio a finales de 2021. Ella advirtió que no quería venderle al público la idea de “un amor romántico o idealizado” sino que estaba abierta a vivir nuevas experiencias y dejar que todo fluya.

“De lo que ya no tengo ganas es de venderles la historia falsa del amor perfecto y romántico de Disney que todos en algún momento nos hemos creído y que tanto daño nos hace…Sí se vale volver a enamorarse y abrir el corazón y entrarle al romanticismo… pero ya basta de medir el éxito de una relación por “cuánto dura” y ese tipo de paradigmas sociales sin sentido con los que crecimos”, se lee en una foto de entonces.

Fueron pocas las veces que los vimos juntos sin embargo, se sabe que viajaron juntos en varias ocasiones y que él estaba detrás de las fotos artísticas de la actriz. Lo que comenzó a causar confusión fue que en una publicación lo señaló como “un amigo”.

Aislinn confirmó su soltería y aseguró que nunca se había sentido tan plena y feliz

A través de una dinámica de preguntas y respuestas que lanzó en sus historias de Instagram, la actriz respondió a los cuestionamientos sobre si tiene pareja.

“Nunca me había sentido tan plena y feliz soltera. Antes ponía mi atención sólo en la familia y en la pareja y ahora estoy encontrando la comunidad que tanta falta me hacía, reconectándome con viejos amigos, conociendo muchos nuevos, abriéndome a planes diferentes que me llenan muchísimo”, escribió en una fotografía en la que aparece rodeada de amigos.

Ahora, la hija del comediante Eugenio Derbez volvió a publicar un mensaje sobre dejar de temerle a la soledad y otro sobre “llevarse bien” con un ex.

Aislinn Derbez Instagram/ @aislinnderbez

“Oigan llevo 6 meses soltera...no entiendo porque ahora tanta novedad y tanto sorprendimiento y preguntas de los medios si no es novedad. Y sí, la gente puede llevarse bien y seguirse viendo y quererse un chingo y no necesariamente seguir siendo pareja, normalicemos esas cosas”.

Para Aislinn, el divorcio de Ochmann no fue un proceso fácil pero por su propio bienestar y el de su hija, luchó por contruir una relación sana.

Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez son la mejor expareja | Instagram

Es por esto que es común verlos juntos en fiestas familiares e incluso de viaje. Aislinn también se ha mantenido cercana a Lorenza, la primer hija de Ochmann. Esto por supuesto, no quiere decir que sean mejores amigos o que tengan que frecuentarse sino que sean capaces de comunicarse con claridad y dejar sus intereses y conflictos personales de lado.

Aislinn también ha mantenido una relación de amistad con Jonathan Kubben y es que si bien no funcionaron románticamente, ella ha expresado que es una gran compañía.

Estar soltera no significa estar sola

En otro de los mensajes que compartió Aislinn se lee: “Es más cómodo llamarle amor que: miedo a la soledad”, haciendo referencia a que nunca hay que conformarse con cualquiera sólo para no estar solas.

La sociedad nos ha hecho creer que estar soltera es llevar una vida triste e insatisfecha; una maldición que te hará estar sola por el resto de tu vida.

Quizá has llegado a pensar que hay algo mal contigo que no te ha dejado tener una relación estable o que nunca encontrarás a la persona indicada. Sin embargo, cuando aprendes a estar sola, dejas de conformarte con amores vacíos y las personas correctas llegan.