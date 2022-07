Sin maquillaje y en bikini, Thalía responde a quienes la llaman “vieja ridícula”

Thalía es una de las cantantes más exitosas que a sus 50 años sigue triunfando y luce mejor que nunca, demostrando que la edad no es impedimento para llevar prendas modernas y sexys.

Lamentablemente, la mexicana recibe constantes críticas y ataques por sus looks, su físico, e incluso su personalidad divertida.

Y es que aseguran que ya está “muy vieja” para hacer algunas cosas, y recientemente la atacaron por su cambio de look.

La famosa modificó su imagen y ahora lleva el cabello corto y negro, luciendo fantástica, pero a muchos de sus seguidores no les agradó.

“Ya está muy vieja para cambiar de look”, “ese look no le favorece, se ve terrible”, “se cree una joven y ya no le luce”, “vieja ridícula”, y “se ve más fea así”, fueron algunas de las críticas que recibió la cantante.

Thalía da lección de amor propio al mostrarse sin maquillaje

Thalía nunca les ha prestado atención a las críticas, solo se dedica a ser feliz, vivir su vida, y hacer lo que le gusta, sin importar lo que digan los demás.

Ante tantos ataques, la famosa prefirió ignorarlos como siempre, y se mostró feliz, en bikini y sin maquillaje, con el cabello recogido en un día de piscina, respondiendo de la forma más inteligente a quienes la critican.

Así, Thalía dejó claro que, aunque la ataquen, ella se siente bien a sus 50, y es lo que más importa, luciendo fabulosa y hermosa.

Sin maquillaje y en bikini: así es como Thalía responde a quienes la llaman “vieja ridícula” Instagram @thalia

Además, también se dejó ver sin maquillaje con el cabello suelto y al natural, con sombrero de paja, dejando claro que no importa lo que opinen los demás, ella no teme en mostrarse sin make up.

Así, Thalía da una gran lección de amor propio y demuestra que la opinión de los demás no debe afectarte ni influir en tus decisiones.