“Preséntame ¿no?”: así fue el encuentro de Thalía con la exesposa de Tommy Mottola, Mariah Carey

Thalía y Mariah Carey son una de las cantantes más exitosas de todos los tiempos que tienen algo en común, el productor musical Tommy Mottola, quien antes de casarse con la mexicana estuvo casado con Mariah.

Tommy y Mariah se casaron en 1993, en una extravagante boda, pero se separaron cinco años después, en 1998, porque según la cantante, el productor era muy controlador.

Dos años más tarde, Tommy se casó con Thalía, también en una boda majestuosa a la que asistió hasta Michael Jackson.

Te recomendamos: Thalía cambia de look a sus 50 y se llena de críticas: la llaman “vieja ridícula”

Hasta el día de hoy Thalía y Tommy tienen una de las relaciones más estables del espectáculo, con más de 20 años de matrimonio y dos hijos Sabrina y Matthew.

Sin embargo, hubo un momento en el que Mariah y Thalía se conocieron y pocos lo recuerdan, y lejos de ser un tenso momento, la mexicana y la estadounidense demostraron que las mujeres unidas son más fuertes.

Así fue el momento en el que Thalía y Mariah Carey se conocieron

El encuentro ocurrió hace años, y Thalía lo reveló en una entrevista, donde contó detalles del épico encuentro.

Thalía y Mariah coincidieron en un evento de El salón de la fama en Estados Unidos, donde asistieron las personalidades más reconocidas del mundo de la música.

“De pronto voy entrando y veo a Mariah y le digo a Tommy, ‘mira mi vida quién está aquí, preséntame, ¿no?, vamos a saludarnos”, contó Thalía, demostrando que es una mujer madura.

Finalmente se saludaron con mucho cariño, a diferencia de lo que muchos pensarían. “Y le digo ‘Finally como de finalmente y me dice Finally’”, dijo Thalía.

Te recomendamos: Mariah, Kim y famosas que ignoran las críticas y disfrutan su amor con novios menores

“Nos conocimos por un momento y es una mujer que tiene una voz, que marcó una época en la industria lo que fue en los ochenta y noventa con esa vocecilla que tiene ella con ese rango vocal. Y es una mujer muy querida y reconocida con todas las canciones que ha logrado el número 1″ , afirmó la también actriz.

Thalía admiraba a Mariah, por lo que conocerla fue un placer para ella, aunque fuera la exesposa de su pareja.