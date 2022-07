La razón por la que Andrea García se distanció de su padre Andrés García

Andrés García sigue en medio del ojo del huracán luego de que se reavivaron las especulaciones sobre el distanciamiento que tiene con su hija Andrea.

El primer actor ha estado enfrentando problemas de salud y preocupó a sus seguidores luego de publicar un video en su canal de Youtube titulado “Se acerca el final de la última leyenda del cine mexicano” en el que se ve cansado.

“Queridos amigos, estos últimos días me he sentido muy cansado y débil, tanto que volví a tropezar. Y sí, otra vez me lastimé. En este programa les muestro lo sucedido y todo lo que conllevo mi caída, consecuencia de mi estado de salud que va decayendo cada día más. Con certeza les digo, siento que estoy cerca de mi final”, dice García en el video.

El actor padece cirrosis y además sufrió un accidente que le ocasionó una herida en el cráneo. También ha tenido malestares a causa de la fibromialgia y osteoartritis que le diagnosticaron.

En 2021 se dio a conocer que Andrés García ya tenía su testamento listo y trascendió que repartiría sus bienes entre sus ex esposas Margarita Portillo y Sandra Vale), su hermana Rosa María García, sus hijos Andrés y Leonardo García y su gran amigo Roberto Palazuelos, a quien considera como un hijo.

Lo que causó gran sorpresa fue que la única que quedó fuera es su hija Andrea García y es que desde hace tiempo se ha especulado que hubo una ruptura entre ambos luego de que ésta lo acusara de supuestos tocamientos indebidos. Según el ex galán de telenovelas, no la ve desde hace al rededor de 15 años.

En medio del escándalo, Andrea rompió el silencio sobre lo que en realidad sucedió con su padre.

“Quiero decir que es una verdadera tristeza que haya medios de comunicación tan faltos de la luz de Dios que se atrevan a publicar mentiras de ese tamaño. Yo nunca hice esas declaraciones acerca de mi papá y mi papá es un buen hombre. Nunca he dicho nada negativo, ninguna mentira ni ninguna declaración que afecte a mi papá, yo amo a mi papá”, comenzó.

Y continuó: “Papi, yo te amo, yo nunca dije esas mentiras así que por favor, si en algo te he lastimado, perdóname. Y yo te perdono a ti también porque se que en tu corazón hay amor y aunque estas personas quieren separar a familias no lo van a poder hacer porque tú tienes la luz de Dios en tu corazón y en tu mente y tú sabes que te amo y yo nunca dije esas cosas”.

Hace unos años, en una entrevista con Ventaneando, el actor contó una versión muy distinta sobre el distanciamiento que tiene con Andrea.

“No sé dónde está, Andrea desde hace muchos años ya decidió cambiar de familia. Andrea no le habla a su mamá, no me habla a mí, no le habla a su tía que es mi hermana, no le habla a Leonardo que es su hermano, no le habla a nadie. Ella agarró una familia de gente muy extraña con la que yo no estoy de acuerdo, de costumbres y religiones raras, esa es la verdad. Pero tiene como 20 o 30 años con ellos, y ella dice que son su familia, o sea que los demás valemos madre”, expresó en la charla concedida desde su casa de Acapulco.

En aquel momento, el actor señaló que su hija estaría involucrada con “unas señoras cubanas muy extrañas, con religiones de vudú”.

Asimismo aseguró que la propia madre de Andrea confirmó que estaba involucrada en “cosas extrañas”. “La que hace darme cuenta de esto, es la mamá de Andrea, María Fernanda que me dice ‘¿Has visto a Andrea?’, le digo ‘No, quién sabe en qué ande’, me dijo ‘A ver si la puedes convencer, anda con unas señoras muy raras, hacen brujería y quien sabe qué’”, dijo.

Andrés García también dijo que en una ocasión que visitó su casa, encontró objetos que le parecieron “muy extraños” como varios altares con velas y figuras de la muerte. Según dijo que al cuestionarla sobre lo que había, ella respondió que eran “sus hermanas del otro mundo”.