Lo que ha pasado con Andrea García, la hija que Andrés García desconoce y ha dejado fuera de su testamento

Desde hace unas semanas, Andrés García ha estado dando de qué hablar luego de estar enfrentando problemas de salud. El primer actor preocupó a sus seguidores luego de publicar un video en su canal de Youtube titulado “Se acerca el final de la última leyenda del cine mexicano” en el que se ve cansado.

“Queridos amigos, estos últimos días me he sentido muy cansado y débil, tanto que volví a tropezar. Y sí, otra vez me lastimé. En este programa les muestro lo sucedido y todo lo que conllevo mi caída, consecuencia de mi estado de salud que va decayendo cada día más. Con certeza les digo, siento que estoy cerca de mi final”, dice García en el video.

El actor también reveló que le diagnosticaron leucemia, además de que padece de fibromialgia y osteoartritis.

“Estoy en la recta final de mi vida, considerando los años y achaques que tengo. Trato de sobrevivir los. Tengo fibromialgia y osteoartritis, que me provocan dolores terribles, pero no me quiero quejar; los sobrellevo como puedo y mejor disfruto” aseveró.

En 2021 se dio a conocer que Andrés García ya tenía su testamento listo

Según se ha revelado, el actor ha repartido sus bienes entre sus ex esposas Margarita Portillo y Sandra Vale), su hermana Rosa María García, sus hijos Andrés y Leonardo García y su gran amigo Roberto Palazuelos quien será el albacea. En un principio se manejó que el llamado “Diamante negro” obtendría un 50 % de su fortuna sin embargo, Andrés aclaró que sólo será un 20%.

Lo que causó gran sorpresa fue que la única que no se beneficiará de esto es Andrea García, su única hija reconocida.

Al ser cuestionado por esto, el actor reveló que la también actriz está alejada de él desde hace muchos años. “Es mi hija y la quiero mucho, pero se separó de la familia desde hace muchos años”, dijo.

García dijo que él se alejó de ella después de que presuntamente tuviera relación con “la mafia negra”, además de que lo señaló por presunto abuso sexual.

¿Quién es Andrea García y qué hace?

Andrea es una actriz, conductora y modelo mexicana que ha participado en telenovelas exitosas como “Tú y yo”, “Esmeralda”, “Mujeres engañadas” y “Triunfo del amor”. Comenzó su carrera artística en el Centro de Educación Artística de Televisa.

Tras su último trabajo como actriz en 2010, García incursionó en la conducción, debutando en 2011 como presentadora junto a Jorge Muñiz en el programa “TV de Noche”, de Televisa. Cinco años después participó en el programa “Rica, Famosa, Latina”. También modeló para revistas como H para Hombres,En 2014 posó para la revista Playboy.

Andrea se alejó de la televisión para enfocarse en su vida personal y ahora es una madre dedicada.

En 2016 durante una participación en el programa “Un nuevo día”, habló sobre cómo ha disfrutado la maternidad pero que no ha sido fácil de sobrellevar. “Nadie te enseña a ser mamá, tienes que ir descubriendo y explorando durante la marcha, no todos somos perfectos, pero ahí vamos”, dijo.