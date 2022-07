La inesperada confesión de Lucerito Mijares con la que dejó a todos en shock

Lucerito Mijares Lucerito Mijares reveló una actividad que no puede hacer a sus 17 años

Lucerito Mijares sin duda está viviendo su mejor momento ahora que ha podido acompañar a sus padres Lucero y Mijares en la gira “Hasta que se nos hizo”. En varias ocasiones, la joven ha dejado claro que tiene todo para triunfar en la industria musical sin embargo, una reciente confesión dejó a todos en shock.

Mientras que en el escenario desborda talento entre su poderosa voz y desenvolvimiento escénico, Lucerito reveló que a sus 17 años hay algo que no puede hacer: amarrarse los cordones de los zapatos.

Fue a través de un video de su colega Efraín Berry en donde se ve a la adolescente “triste” porque sus tenis están desamarrados. Cuando este le pide que se confiese, ella responde “no me sé abrochar las agujetas”.

El actor bromeó con que Lucerito no se sabe amarrar los cordones a los 15 años pero ella lo corrigió diciendo que tiene 17, lo que desató más risas entre los presentes incluyendo la de ella.

En redes sociales los usuarios expresaron su sorpresa pero muchos mostraron su apoyo y contaron anécdotas tras sentirse identificados con la situación.

“Pues hazle un tutorial para que aprenda jajaa”. “Qué linda niña, tiene el carisma de su hermosa mamita y de su guapísimo padre”. “Más preciosa la amo mi bebita no sabe amarrar sus agujetas”. “Igual que mi hija!!!! Desde chiquita le pude a sus compañeros que se las amarren”. “Yo tampoco y tengo 49 no sé se me desamaran”. “También mi nena no sabe”, se lee.

Quizá Lucerito no puede hacer una actividad tan simple pero ha sabido ganarse el corazón del público con su carisma

Y es que aunque no tiene una vida tan activa en redes sociales, de vez en cuando hace videos en los que demuestra su gran carisma y sentido del humor.

En una ocasión, Lucerito organizó un Instagram Live para conversar con unos amigos y de paso, compartir un pedacito de su vida con los fans. Con su gran elocuencia y sentido del humor hizo pasar un buen a todos.

“Tengo que decirles que esté es mi primer live… Vean lo demacrada que estoy amigas… No, no, no parezco señora”, dijo bromeando.

También han circulado videos en los que aparece sobre el escenario imitando los característicos movimientos de sus padres, desatando risas.

Mientras muchas personas se han dedicado a señalarla por su físico, Lucerito dejó claro que está feliz como es y que no piensa ceder a las críticas para hacerse un cambio de imagen.

Poco a poco ella se ha ido ganando su lugar en los escenarios y aunque la mayor parte ha sido en shows junto a Lucero y Mijares, ella destaca por cuenta propia.

Su mamá, quien comenzó su carrera a muy temprana edad, ha sido consciente de lo que implica que su hija ahora esté involucrada en el espectáculo por lo que ha dejado claro que está dispuesta a darle libertad al tiempo que le aconseja y la acompaña.

En un conversación en el programa Hoy Día, la cantante habló de cómo se ha dedicado a guiarla y a aconsejarle en el camino.

“Hablamos muchísimo, la aconsejo muchísimo, estamos muy cerca en muchas cosas, muy unidas, y obviamente siempre hay alguien que esté pegadito con ella, y si no puedo ser yo es su papá, y sino alguien muy cercano de mucha confianza”, dijo.