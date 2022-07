Brad Pitt y Angelina Jolie hicieron de lado sus diferencias por una poderosa razón

En 2005, Brad Pitt y Angelina Jolie se convirtieron en la pareja favorita de Hollywood. Los fans los nombraron “Brangelina” y a pesar de que su relación comenzó de forma escandalosa, tenían todo para encantar a la industria: belleza, talento y una gran complicidad.

“Pasamos mucho tiempo contemplando, pensando y hablando sobre lo que ambos queríamos en la vida y nos dimos cuenta de que queríamos cosas muy, muy similares. Y luego seguimos tomándonos el tiempo. Seguimos siendo muy, muy buenos amigos, con esta comprensión, durante mucho tiempo. Y luego la vida se desarrolló de una manera en la que podíamos estar juntos, donde se sentía como algo que haríamos, que deberíamos hacer”, confesó Jolie a Vogue en enero de 2007.

Los coprotagonistas de “Mr. and Mrs. Smith” se casaron en agosto de 2014 y tuvieron tres hijos juntos: Shiloh, quien nació el 27 de mayo de 2006 y los mellizos Knox y Vivienne, nacidos en 2008. A la par, Brad se involucró en la crianza de Maddox, Zahara y Pax, los tres hijos adoptivos de Jolie.

La pareja sorprendió con la noticia de su divorcio en septiembre de 2016 debido a “diferencias irreconciliables”. Desde entonces, ambos han estado envueltos en un sin fin de problemas legales entre la custodia de sus hijos y a repartición de bienes.

Ahora todo parece indicar que ambos llegaron a un acuerdo momentáneo por el binestar de sus mellizos, quienes recientemente cumplieron 14 años.

Según los informes, Angelina Jolie y Brad Pitt se reunieron en Roma, Italia, para el cumpleaños de Vivienne y Knox. Fue en el portal HollywoodLife donde se reportó que el actor viajó para celebrar el cumpleaños número 14 de los mellizos. La actriz estaba muy preocupada de que Pitt no se presentara por lo que se quedó tranquila cuando supo que sí se reuniría con ellos.

“Angelina tiene un cronograma de rodaje apretado [en Without Blood], por lo que está aliviada de que Brad haya podido venir a Roma para ver a los niños y estar allí para el cumpleaños de Knox y Vivienne; significa mucho para ella que haya hecho el viaje”, dijo una fuente a la publicación.

Brad pronto iniciará una gira promocional para su próxima película, Bullet Train pero sorpendió cuando en días anteriores reveló a la revista GQ estar atavesando por una depresión.

“Siempre me sentí muy solo en mi vida”, compartió Pitt. “Crecí solo cuando era niño, solo incluso aquí [en Los Ángeles], y realmente no fue hasta hace poco que tuve un mayor abrazo de mis amigos y familiares. ¿Cuál es esa línea? Era Rilke o Einstein, lo creas o no, pero era algo sobre cuando puedes caminar con la paradoja, cuando llevas dolor real y alegría real al mismo tiempo, esto es madurez, esto es crecimiento”, aseveró.

El protagonista de “Había una vez en Hollywood” también habló sobre su decisión de estar sobrio luego de su separación de Jolie en 2016.

“Tenía un grupo de hombres genial aquí que era realmente privado y selectivo, por lo que era seguro”, dijo sobre su tiempo en Alcohólicos Anónimos. “Porque había visto cosas de otras personas que habían sido grabadas mientras derramaban sus agallas, y eso es simplemente atroz para mí”.

Pitt ha tenido una temporada difícil pues según reveló, ha tenido que aprender a vivir con prosopagnosia, un trastorno cognitivo que no le permite distinguir las caras. Aunque no tiene un diagnóstico oficial, la estrella de cine dijo que ha notado que tiene dificultades a la hora de interactuar con otras personas y que todo parece indicar que se trata de esta condición. Esto lo ha llevado a limitar sus apariciones en público, además de que le provoca ansiedad. “Nadie me cree”, admite con frustración.