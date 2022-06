“El resentido de Brad Pitt”: fans critican al actor por acusar a Angelina Jolie de arruinar su imagen

Brad Pitt ha encendido la polémica tras darse a conocer que acusará a Angelina Jolie por dañar la reputación del negocio de vinos que anteriormente eran copropietarios al vender su mitad a un “extraño”.

En 2008, la ex pareja compró una participación mayoritaria en el viñedo y hogar del sur de Francia Château Miraval, donde más tarde se casaron en 2014 y pasaron varias vacaciones familiares juntos a lo largo de su relación.

Ahora, el actor de 58 años afirma que Jolie intencionalmente “trató de causarle daño” al vender sus intereses en la compañía de vinos. Pitt asegura que acordaron nunca vender sus respectivos intereses en el negocio familiar sin el consentimiento del otro.

De acuerdo con información de PEOPLE, el equipo legal de Pitt escribió en los documentos, presentados el viernes en el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles que Miraval se convirtió en su proyecto “pasión” que creció “hasta convertirse en un negocio global multimillonario y uno de los productores de vino rosado más respetados del mundo”.

La demanda ya habría comenzado desde principios de año pero la actriz no se ha pronunciado al respecto.

Hace apenas unos días, la conversación en redes sociales estaba enfocada en los juicios de Johnny Depp y Amber Heard y ahora los fans han criticado la acción de Pitt contra Jolie.

“La audacia de Brad Pitt de querer llevar a juicio a angelina jolie cuando en el momento del divorcio todos sus hijos testificaron declarando básicamente que no quieren saber absolutamente nada de él, sus hijos”. “Sumamente resentido y obsesionado porque ella le quiso vender sus acciones y el no quiso comprar. Debería preocuparle porque sus hijos no quieren saber nada de él, que plata no le falta claramente”. “Ella le ofreció su parte, Brad no quiso comprarla... ahora le molesta que ella la haya vendido a alguien más?? Qué machito resultó ser Brad”, “Brad Pitt se anda comportando como un resentido. Demandando a la mamá de sus hijos por su “reputación” cuando Angelina no ha dicho absolutamente nada más sobre el desde que se divorciaron”, se lee en Twitter.

En 2005, Brad Pitt y Angelina Jolie se convirtieron en la pareja favorita de Hollywood. A pesar del escándalo que rodeó su relación, “Brangelina” parecía ser todo lo que estaba bien en la industria entre belleza, talento y una relación sólida.

“Pasamos mucho tiempo contemplando, pensando y hablando sobre lo que ambos queríamos en la vida y nos dimos cuenta de que queríamos cosas muy, muy similares. Y luego seguimos tomándonos el tiempo. Seguimos siendo muy, muy buenos amigos, con esta comprensión, durante mucho tiempo. Y luego la vida se desarrolló de una manera en la que podíamos estar juntos, donde se sentía como algo que haríamos, que deberíamos hacer”, dijo Jolie a Vogue en enero de 2007.

Los coprotagonistas de “Mr. and Mrs. Smith” se casaron en agosto de 2014 y tuvieron tres hijos juntos: Shiloh, quien nació el 27 de mayo de 2006 y los mellizos Knox y Vivienne, nacidos en 2008. A la par, Brad se involucró en la crianza de Maddox, Zahara y Pax, los tres hijos adoptivos de Jolie.

La pareja sorprendió con la noticia de su divorcio en septiembre de 2016 debido a “diferencias irreconciliables”.

El divorcio fue uno de los más escandalosos debido a los problemas que surgieron con este, entre la custodia de los hijos, la repartición de propiedades y otras situaciones como las adicciones de Brad que afectó el proceso.