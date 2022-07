La reina Charlotte de ‘Bridgerton’ tendrá su propia serie y esto es todo lo que debes saber

Bridgerton Bridgerton tendrá un spin off centrado en la reina Charlotte

Shonda Rhimes ha hecho un gran trabajo junto a Netflix con la serie “Bridgerton”. Y es que la serie basada en los libros de Julia Quinn se ha convertido en una de las más aclamadas por los fans que han estado enganchados de principio a fin con las dos temporadas que se han se han hecho hasta ahora.

Y mientras que algunos aún siguen asimilando el anuncio de la tercer temporada y el inesperado cambio que harán con el orden de los libros, un spin-off llegará a la pantalla.

Bridgerton Shonda Rhime explorará a profundidad la historia de la reina Charlotte

Esto es todo lo que debes saber del spin-off de “Bridgerton”

El portal Deadline anunció en mayo pasado que la historia girará en torno a la reina Charlotte, quien en realidad no aparece en las novelas de Quinn pero que está inspirada en Sophia Charlotte de Mecklenburg-Strelitz, una monarca real en Inglaterra y esposa del rey Jorge III.

Shonda Rhimes también estará a cargo de esta serie a través de su productora Shondaland y mostrará a una joven reina Charlotte (interpretada por Golda Rosheuvel en la serie actual) y el gran cambio social que provocó con su matrimonio con el rey Jorge. También explorará la vida temprana de Lady Danbury (Adjoa Andoh) y la matriarca de Bridgerton, Violet (Ruth Gemmell).

“La reina Charlotte ha sido un personaje muy conmovedor para escribir y ahora tener la oportunidad de trabajar con Julia para adaptar esta historia a un libro es una oportunidad muy emocionante. No puedo esperar a que los fanáticos de este universo lean la historia de un personaje que ha resonado tan profundamente en nuestra audiencia”, dijo Rhimes en una entrevista.

El elenco principal ha sido anunciado

Rhimes ya había revelado hace un año sus intenciones de crear una precuela y desde entonces ya tenía a su elenco definido, siendo Rosheuvel, Andoh y Gemmell las principales. India Amarteifio será quien de vida a la joven Charlotte y Arsema Thomas a la joven Lady Danbury. Por su parte, Connie Jenkins-Greig interpretará a una joven Violet Ledger, descrita como “una adolescente amable e inquisitiva que aún no ha entrado en el mercado del matrimonio”. Corey Mylchreest será un joven rey Jorge y la actriz de Game of Thrones, Michelle Fairley, interpretará a la viuda Augusta, madre de Jorge que está hambrienta de poder.

La historia de la monarca Charlotte

La reina Charlotte fue una exitosa adicción a “Bridgerton” y su historia en la vida real ha sido contada con asombro, razón por la que Rhimes estaba tan interesada en ella.

En una entrevista de 2021 con Variety, Rhimes dijo que tuvo la idea de un spin-off centrado en Charlotte del CEO de Netflix, Ted Sarandos: “Seré franca: fue cuando Ted levantó el teléfono, me llamó y me dijo: ‘¿Por qué? ¿Estamos haciendo un programa sobre la reina Charlotte? ¿Y lo escribirás?’” No es que necesitara que la convencieran. “Estoy muy obsesionada con la reina Charlotte y siempre la llamo la Beyoncé del show”, dijo a la revista de entretenimiento.

La reina Charlotte conoció al rey Jorge en 1761 y se casaron después de seis horas de conocerse. Aunque fue un matrimonio con una estrategia territorial por detrás, estuvieron juntos durante casi 60 años, tuvieron 15 hijos y constantemente se escribían cartas en las que profesaban su inmenso amor. El rey murió en 1818 y un año después falleció Charlotte.

“Llevar a Bridgerton del libro a la pantalla fue fascinante para mí, y es un desafío tan emocionante para mí llevarlo en la otra dirección, esta vez transformando la brillante visión de Shonda en una novela”, dijo Quinn.