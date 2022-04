Te revelamos algunos datos impactantes de ‘Bridgerton’ que ni los más fans conocían

Si eres uno de los que cree saber todos los detalles de la serie ‘Bridgerton’, es momento de poner a prueba tus conocimientos acerca de esta producción que desde el estreno de la segunda temporada no ha parado de generar éxitos.

Y es que si creías que el romance entre el duque de Hastings y Daphne había colmado todas tus emociones, ha resultado indescriptible la pasión e interés que han despertado Kate y Anthony en la segunda entrega, pues hasta la fecha, no hay quien no se atreva a comentar que ha sido una pareja memorable y de la que la mayoría quiere conocer aún más, pues para los más fans a esta historia le falta un mayor desarrollo sexual que está bien descrito en las novelas de la escritora Julia Quinn que sirvió de inspiración para el desarrollo de esta serie.

Sin embargo, esto no ha sido impedimento para que la audiencia no se haya quedado “enganchada” o enamorada de ella, pues hay quienes hasta debaten o analizan cada capítulo a fin de verificar la credibilidad de cada evento histórico.

Datos impactantes de ‘Bridgerton’ que ni los más fans conocían

Pero, también hay quienes se han convertido o considerado unos fieles conocedores de todo lo que tiene que ver con el universo de la familia ‘Bridgerton’ que ha sido magistralmente presentado a través del encanto e ingenio de su showrunner Chris Van Dusen, así como de su productora Shonda Rhimes quienes, le han aportado un toque aún más mágico a esta historia romántica de época que causa furor ante cada estreno de temporada.

Así que si te consideras un especialista en este drama romántico, no dejes de chequear si sabías estos datos curiosos que estaban bien ocultos sobre sus personajes y actores que han cautivado de principio a fin:

Julie Andrews es la voz oficial de esta historia: La destacada actriz fue elegida por los realizadores para que revelara todos los detalles o acontecimientos que la muy peligrosa pluma de Lady Whistledown estaba dispuesta a contar. Por eso, sino lo sabías, pero te parecía familiar esta voz que por años ha enamorado a la industria de Hollywood.

La reina Charlotte no fue incluida por Quinn en sus novelas: Este personaje fue elegido por Van Dusen y Rhimes, pues consideraban que ella podía darle un giro interesante a esta trama. Y sin duda lo logró, tanto que hasta la misma escritora cuestionó el hecho de no haberla tomado en cuenta para sus novelas. “Vaya, ojalá la hubiera puesto en los libros’. Y me alegro de no haberla puesto en los libros porque no la habría hecho tan bien como la hacen aquí”, dijo Quinn al portal Town & Country.

Los peinados de la reina Charlotte están inspirados en Beyoncé: El estilista Marc Pilcher aseguró que una vez que le entregaron el perfil de esta muy poderosa e impactante reina no dudó en hacerla muy extravagante, por eso, de inmediato buscó qué looks rizados podían quedar bien en ella tomando en cuenta su ascendencia africana. Así que sin titubear seleccionó los más glamorosos que ha usado la famosa cantante en sus giras de conciertos.