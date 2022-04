Estrella de Bridgerton confiesa el sufrimiento que padeció al usar corset

El éxito de Bridgerton sirvió para que la talentosa Simone Ashley se lograra hacer un espacio mayor en Hollywood, luego de haberse ganado cierta fama con su papel en Sex Education. Ahora, la actriz habla sobre los retos que representan trabajar en una serie de época como Bridgerton.

En una reciente entrevista con el diario The Sun, la joven actriz reveló que no fue fácil el tema del vestuario de época, característico de Bridgerton, y hasta vomitó por causa de esto:

“En mi primer día estaba como que, ‘es mi primer día como protagonista, así que debo comer mucho, estar bastante energizada’. Así que me comí un gran pedazo de salmón y tuve que vomitar luego, porque estaba usando el corset”.

“Cuando usas corset, no comes”

La actriz hindú-británica además añadió que “me di cuenta que cuando usas corset, simplemente no comes. El corset cambia tu cuerpo. Tenía una cintura más pequeña momentáneamente y después, el minuto que te lo quitas, regresas a como es tu cuerpo normal. Sentí mucho dolor, además, creo que incluso me desgarre un tendón del hombro en algún momento”.

Este no fue el primer reto al que Ashley se enfrentó en nombre de poder realizar su arte, ya que durante su trabajo en Sex Education, donde ya está confirmado que no participará en la Temporada 4, la artista tuvo que rodar algunas escenas incomodas.

Sin embargo, Simone recuerda que esas escenas más elevadas de tono fueron divertidas: “Me sentí segura y me divertí bastante porque estábamos interpretando a gente joven, adultos, y toda una gama de personas diferentes que experimentan las cosas que que todos experimentamos en ñla intimidad, lasa altas y bajas y los distintos problemas que surgen.”