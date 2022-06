Tras romper con su novio, Kendall Jenner es presionada sobre conseguir otro

Como la única Kardashian-Jenner sin hijos y matrimonios, Kendall Jenner ha sido muy presionada con respecto a “establecerse de una vez por todas”.

La modelo de 26 años ha elegido una vida diferente a la de sus hermanas pues se ha dedicado al modelaje y prefiere no estar 24/7 ante las cámaras en el reality show familiar.

La reciente ruptura con Devin Booker, volvió a poner a Kendall en la mira pues ahora todos han inundado las redes con comentarios sobre su “eterna soltería” y sacando conclusiones de sus preferencias.

“Siento que Kenny es lesbiana, si no por qué no ha sentado cabeza??”. “Se va a quedar sola y sin hijos”. “Ella es la única de los hermanos sin pareja ni familia porque hasta el hermano ya tiene hija”. “Tan guapa y no encuentra pareja estable, pobre”. “Seguramente le gustan las chicas pero como no puede salir del clóset anda con cualquier cosa”, se lee en redes sociales.

Kendall Jenner ha sido la más privada de las Kardashian-Jenner sobre su vida amorosa, optando por mantener sus relaciones fuera del centro de atención y fuera de las redes sociales tanto como sea posible. Devin Booker fue la excepción a la regla pues en varias ocasiones compartió fotos con él, además de que se dejaba ser fotografiada cada vez que asistía a sus juegos de baloncesto.

Eso sí, siempre ha sido acechada por el deseo de su madre de que formalice una relación y tenga hijos.

En marzo de 2021, su madre Kris Jenner, provocó rumores de embarazo cuando envió un tuit engañoso mientras comentaba un episodio reciente de Keeping Up with the Kardashians.

Para Kendall ni una relación ni un embarazo son prioridad en su vida.

Kendall es la segunda más joven del clan y el hecho de que su hermana menor, Kylie, ya haya tenido dos hijos y ella ninguno, parece ser un gran problema.

Kourtney, quien es la mayor de los hermanos, comparte tres hijos con su ex Scott Disick: Mason, Penelope y Reign. Recientemente contrajo matrimonio con Travis Barker y ha dicho que quiere tener hijos con él.

Kim tiene cuatro hijos con su exmarido Kanye West: North, Saint, Chicago y Psalm. Khloé comparte a su hija True con su ex, Tristan Thompson, mientras que su hermano Rob también tiene a la pequeña Dream con su ex, Blac Chyna.

Kris Jenner, ha expresado durante mucho tiempo su amor por sus 11 nietos pero también ha dicho estar ansiosa porque su hija Kendall la sorprenda con uno nuevo.

Cuando se le preguntó sobre el tema en una nueva entrevista con E! Noticias, Kendall habló de la presión que tanto su madre como Kylie han ejercido sobre ella.

“Ella (Kris) simplemente me envía un mensaje de texto al azar y me dice: ‘Creo que es hora’, y yo digo: ‘¿Esto no depende de mí?’”. “Sólo es un recordatorio amistoso”, respondió Kris.

En otra entrevista con ExtraTV, se le preguntó sobre la reciente aparición de Kris en The Ellen Show, donde expresó que espera con ansias que Kendall sea la “próxima” en darle un nieto.

“¿Quién te va a dar tu nieto número 12, quién crees?” preguntó Ellen, a lo que Kris respondió: “Creo que sería bueno si fuera Kendall... Ella es la única que no ha tenido un bebé”.

Kendall ha demostrado que tener una pareja no es sinónimo de ser feliz siempre y que estar soltera no es ningún fracaso porque un estatus no define su valía.

En medio de la oleada de presiones de los fans y de su familia, Kendall ha dejado claro que está enfocada en hacer crecer su carrera. Ahora tiene contratos importante con Chanel, Givenchy, Marc Jacobs, Estée Lauder, entre otros. También ha sido parte del ejército de modelos de Victoria’s Secret y ha hecho portadas con revistas como Teen Vogue, W Magazine, V Magazine, Vogue y Harper’s Bazaar.