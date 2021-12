Las mujeres no tienen obligación de tener hijos, la maternidad es una decisión sólo tuya

La maternidad es una decisión que cada mujer es libre de tomar, el solo hecho de ser mujeres no nos obliga a tener hijos.

Y es que por años se ha visto la maternidad como un objetivo y deber de todas las mujeres, sin permitir que cada quien decida si quiere vivir esta etapa o prefiere no hacerlo.

Pero, con los años, muchas mujeres han alzado la voz, y han expresado que no desean esto en sus vidas, y debe ser respetado.

Nadie debe decidir en el cuerpo de una mujer, está bien si una quiere procrear y tener hijos, pero aquella que no quiera hacerlo también está bien y no debe ser reprochada.

Las mujeres no nos realizamos, ni somos mujeres completas al traer un hijo al mundo, también podemos elegir otros caminos.

Al igual que tampoco debemos casarnos y formar una familia para sentirnos plenas, podemos ser felices solteras.

Famosas que han demostrado que no ser madres también está bien

Muchas famosas, quienes tienen grandes fortunas, y tienen la posibilidad de traer un hijo o muchos más al mundo, han elegido no hacerlo, alzando la voz por todas aquellas que sienten lo mismo.

Jennifer Aniston tiene 52 años, está soltera, y se muestra feliz y plena con su carrera profesional y su vida personal.

“Existe una presión sobre todas las mujeres para que seamos madres y si no lo somos, nos llaman mercancía defectuosa. Quizás mi propósito en este planeta no es procrear. ¿Quizás hay otras cosas que quiero hacer?”, dijo la actriz en una oportunidad.

Otro ejemplo es la actriz Renee Zellweger, quien también dejó claro que ser madre no es un deseo en su vida.

“La maternidad nunca ha sido una ambición para mí. Yo no pienso así. Mi hermano tiene dos niños ahora, así que he estado jugando a la tía Renee. Y es un caos. Me quito el sombrero ante las madres del mundo. Sin ofender a mi hermano Drew, es una esclavitud. No puedes hacer nada a no ser que te dejen”, dijo en una entrevista.

Es momento de acabar con esta presión social y entender que no tener hijos no te hace una mala mujer, ni una incompleta, ni infeliz, también se puede ser feliz y exitosa sin ser madres.