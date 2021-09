Kendall Jenner lleva con elegancia una blusa negra transparente y falda tubo de seda

El estilo de Kendall Jenner podría definirse como sobrio, atemporal y elegante en cualquier escenario.

Sus estilismos minimalistas, sofisticados y a veces hasta despreocupados, siempre orquestados con básicos, son su norma estilística para el día a día.

Sin embargo, esto no significa que la precursora de moda no pueda asumir un riesgo de vez en cuando y armar un look desafiante con un aura de sensualidad sin perder el garbo que la caracteriza.

Esto precisamente fue lo que hizo la noche de este miércoles 1 de septiembre al mostrar cómo vestir con elegancia las transparencias, una de las tendencias fuertes de la temporada.

Kendall Jenner mezcla elegancia y sensualidad en un look con transparencias

De acuerdo a medios como Daily Mail, la empresaria fue captada en su salida del restaurante Beauty & Essex, en Hollywood, luciendo sensacional en un espectacular look total black.

La famosa de 25 años convirtió las calles en una pasarela mientras salía del establecimiento en una blusa negra tipo corsé transparente, sin mangas y con un pequeño volante péplum en el dobladillo.

Jenner llevó la osada prenda, que revelaba su sujetador de encaje a juego, con una ceñida falda tubo de seda negra y tiro alto; el corte ideal para alongar visualmente la silueta.

Elevó el outfit para la cena con unas sandalias thong bajas con tacón sensato y una minibolsa con estampado de cebra firmada por Bottega Veneta.

Fiel a su filosofía de menos es más, agregó solo un brazalete dorado como accesorio para complementar el look refinado y audaz con el que no dejó a nadie indiferente.

Kendall completó usando un cubrebocas negro, pero antes dejó ver el maquillaje en tonos tierra con el que realzó la belleza de su rostro. Remató con su cabellera castaña suelta en ondas naturales.

Arriesgadas, femeninas y con un poder innato para evocar la sensualidad, las prendas transparentes se imponen entre las tendencias cada primavera-verano.

Si quieres adentrarte en esta antes de que se acabe la época estival, haz como la dueña de 818 Tequila y combina un top de malla con un sujetador a juego que aporte textura.

Completa con una falda clásica que mitigue el impacto de la blusa y obtendrás una apuesta de moda sencilla, chic y sexy para atrapar miradas por las razones correctas.

El siguiente paso en el mundo de la moda de Kendall

La última lección de estilo de Kendall Jenner se dio a tan solo días de que anunciara su siguiente paso en el mundo de la moda: ejercer como directora creativa de FWRD, una tienda en línea de prendas de lujo.

A través de su perfil en Instagram, la socialite dio a conocer el martes 31 de agosto la buena noticia a sus millones de seguidores.

“Como amante de la moda y habiendo sido increíblemente afortunada de trabajar con algunas de las personas más brillantes en este negocio, he aprendido mucho a lo largo de los años”, comenzó a expresar en una publicación.

“Como nueva directora creativa de @fwrd, estoy emocionada de aprender aún más y ayudar a seleccionar la oferta del sitio con diseñadores y marcas emergentes. ¡Manténganse al tanto!”, finalizó.

