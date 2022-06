Consuelo Duval bromea sobre ser una ‘roba maridos’ y comprueba que las críticas no le afectan

Consuelo Duval es una de las actrices más queridas del espectáculo mexicano, pues además de su talento y carisma cuenta con un gran sentido del humor que le ha servido para enfrentarse a las críticas con la mejor actitud. Así lo demostró una vez más al compartir un mensaje para sus ‘haters’.

Consuelo Duval responde a las críticas y recuerda las dificultades de ser madre soltera

Por medio de sus redes sociales la famosa respondió a las críticas sobre su supuesta vida amorosa y lo hizo por medio de su personaje ‘Nakaranda’, quien envió un mensaje a sus seguidores.

La actriz compartió una foto junto a Edwin Luna, en la cual el cantante la abraza y la acompañó de un mensaje para su esposa:

“Entiendo que tal vez, las gentes y las personas podrían tacharme de roba maridos, o quizás también de cascos ligeros… pero ya se los dije y se los repito otra vez de nuevo..”No hay matrimoñio, no hay tesoro”Manta @kimfloresgz te lo juro de a Dios que el que me andaba coquetiando fue @edwinlunat .. yo namás pasaba por ahí”

La esposa del cantante respondió a la publicación con el mensaje:

“A ti si dejó que lo toquetees todo 😍❤️ te amo”

Anteriormente la famosa también había compartido una foto junto a otro famoso en la cual compartían un apasionado beso.

Es por eso que cuando publicó una foto dándose un beso apasionado junto a Emmanuel Palomares, sus fans se emocionaron. Junto a la foto, Consuelo escribió un mensaje en el cuál reveló de qué se trataba:

“Quiero que lo sepan por mi misma y no por alguien mas!!El Donovan es mi nuevo amor! ❤️Lo siento demasiado haber rompido el corazón de todos los que estaban haciendo fila.Atte: La nakranda”

Y en una segunda foto, dio una más pistas sobre lo que pasará en la nueva serie que protagonizará. Escribió:

“Es de que!! Pasaron cosas que no puedo etsplicar!!En el corazón no se manda!Atte: La nakranda”

La famosa se ha caracterizado por su honestidad y apertura sobre su vida privada. Recientemente y en tono más serio, recordó las dificultades que pasó al ser madre soltera y tener que salir a trabajar, dejando a sus hijos en casa y con sentimientos de culpa.

La famosa recordó que cuando era joven estaba sola con sus hijos y tenía miedo y tristeza cada vez que se iba a trabajar. Ahora sabe que todo valió la pena al ver a sus hijos ser unos adultos con valores.

“Los #tbt me provocan hueco en la barriga! Pero también ME EMPODERAN!! Bravo chingadera mayor!! Ahí estabas, solita con tus cachorros, cagada de miedo y de tristeza por dejarlos para irte a trabajar🥹 con un “no vaya mamá, no vaya” clavado en los oídos y con una culpa que ardía!!Todo ha valido la pena!!Hiciste lo mejor que podías!!Les creaste una burbuja protectora ayudada por todos los personajes de Disney. Y Has tenido el privilegio de verlos crecer… y volar🤧Atte tu yo con el síndrome del nido vacío🙄 Madre que amamantó🤣 @mich_duval Madre que cargó en la espalda a su changuita😂 @palyoficial ”

Su compañera de Netas Divinas, Natalia Tellez contestó a su publicación diciendo que ahora que es madre comprende su dolor por dejar a su hija para ir a trabajar y la admira por haber criado a sus hijos sola.