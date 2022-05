Vanessa Guzmán se lanza contra quienes se burlaron de ella por “mostrar su bigote”

Vanessa Guzmán Vanessa Guzmán no está dispuesta a soportar opiniones no solicitadas

Las mujeres siempre hemos estado bajo la constante presión de vernos perfectas. La sociedad se ha encargado de imponer estándares poco reales en torno a nuestro cuerpo, provocando inseguridades.

Por suerte, famosas como Vanessa Guzmán han aprovechado sus plataformas y gran alcance para enviar poderosos mensajes en torno a la aceptación del cuerpo, lejos de tener que satisfacer expectativas ajenas.

La actriz ha sorprendido a todos con su transformación física pues pasó de ser una actriz de telenovela con cuerpo esbelto, a una campeona de fisicoculturismo con gran musculatura.

Para ella, este ha sido un gran logro en su vida, un sueño cumplido por el que tanto luchó. Sin embargo, es común que sus fotografías se llenen de burlas y críticas por lucir “poco femenina” o por haber “arruinado su cuerpo”.

Es así como recientemente calló a quienes la señalaron porque en una publicación se le veía el bigote.

“Ya se le ve bigote o sólo lo veo yo”, escribió una usuaria, a lo que Guzmán respondió molesta: “Como dicen pendejadas”.

Las cosas no se quedaron ahí pues la usuaria volvió responder: “Es sólo un comentario, si no aguantas una crítica sólo cierra tus redes sociales, para responder a una crítica un poco de clase no te vendría mal”.

Ahora, la ex actriz publicó un contundente mensaje en sus redes sociales para poner un alto a quienes “abusan” con sus opiniones.

“Sí !! Lo sostengo y lo seguiré diciendo … la gente dice muchas PENDEJADAS .. y lo más lamentable es la manera en la muchos avalan el ABUSO DE OPINIÓN. Recibo cientos de groserías y ofensas diario, ante eso nadie cuestiona, me defiendo y la grosera soy yo #noalabusodeopinion”, se lee.

Mientras otros critican, Vanessa sigue triunfando y luchando por alcanzar sus metas

Guzmán ha sido una mujer que siempre ha conseguido lo que quiere. Ella representó a México en el certámen de Miss Universo 1995 y se convirtió en una de las protagonistas de telenovelas consentidas. Sin embargo, hace unos años decidió alejarse de los reflectores para seguir un nuevo sueño: ser campeona en fisicoculturismo.

Actualmente cuenta con una certificación de entrenadora personal en Estados Unidos y está enfocada en su marca BFF (Beauty Fitness and Fashion) by Vanessa Guzmán.

La deportista ha expresado en varias ocasiones que está cansada de ser blanco de críticas y que ni ella, ni niguna otra mujer tienen por qué soportarlo.

Instagram/ Vanessa Guzmán

“Muchas veces me han escrito que yo por ser famosa debo aceptar las críticas; pero no, hay que respetar. A mí la verdad se me resbala lo que digan y no me quita el sueño”, expresó.

“Es muy triste encontrar mensajes de odio en redes, yo respeto la opinión de todos, pero la gente no te respeta, por eso inicié en redes la etiqueta #noalabusodeopinion y convoco a todas las figuras públicas que quieran utilizarlo, porque más de uno nos hemos sentido agredidos”, dijo en otra ocasión la actriz de Soltero con hijas a TV Notas.

Vanessa también ha dejado claro ser consciente de los cambios en su cuerpo pero que todo eso es parte de un entrenamiento de alto rendimiento. “Sí, hasta las facciones, para todos aquellos que critican, opinan o se justifican pero al final están muy pendientes de mí”, informó.