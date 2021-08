Famosas mexicanas que han demostrado que no tienen que darle gusto a nadie con su físico

Las mujeres siempre hemos estado bajo la constante presión de vernos perfectas. La sociedad se ha encargado de imponer estándares poco reales en torno a nuestro cuerpo, provocando inseguridades y la creencia que debemos cambiar para gustar.

Aún cuando cada vez se refuerzan más los movimientos que promueven la aceptación de las curvas, los kilos “de más”, el vello corporal y las marcas siguen siendo objeto de señalamiento.

Por suerte, las famosas han aprovechado sus plataformas y gran alcance para enviar poderosos mensajes en torno a la aceptación del cuerpo, lejos de tener que satisfacer expectativas ajenas.

Vanessa Guzmán

La actriz Vanessa Guzmán dio mucho de qué hablar luego de ganar el certamen Vallarta Body Fit. Lejos de aplaudir ese logro, la gente se dedicó a señalar su transformación física como “poco estética” y “poco femenina”.

Guzmán, quien representó a México en el certámen de Miss Universo 1995, no le dio importancia a las críticas pues para ella su cuerpo representa años de trabajo duro. Actualmente cuenta con una certificación de entrenadora personal en Estados Unidos y está enfocada en su marca BFF (Beauty Fitness and Fashion) by Vanessa Guzmán.

“Muchas veces me han escrito que yo por ser famosa debo aceptar las críticas; pero no, hay que respetar. A mí la verdad se me resbala lo que digan y no me quita el sueño”, expresó.

Sherlyn

Sherlyn es una de las famosas que siempre se ha mantenido cercana a sus fans a través de las redes sociales. Y mientras que se ha dedicado a compartir los momentos más tiernos al lado de su hijo André y dar consejos de maternidad, ha sido atacada por su físico. Recientemente la actriz decidió poner un alto a la negatividad de los que señalaron su cuerpo en traje de baño.

La neta yo tengo un tema de amor propio y de amar el cuerpo, que cuando me paro en un espejo siempre me veo preciosa, yo siempre, me veo y digo: ‘¡wow! Gracias Dios por estas piernas que me llevan a todos lados, por estos brazos, por mis manos, por estas pompas, por mis bubis que alimentaron a mi hijo durante un año, neta yo le tengo demasiado amor al cuerpo”, dijo.

Yalitza Aparicio

Yalitza se ha convertido en una de las mexicanas más importantes del momento. Su ascenso a la fama ha sido una inspiración para muchos pues ha derrumbado muchas barreras en la industria del entretenimiento.

Sin embargo, sin importar toda su labor social y dentro de la industria, las personas siguen enfocándose en su aspecto y origen.

La actriz ha optado por ignorar a los detractores, enfocándose en sus proyectos y en la gente en la que ha tenido un impacto positivo.

“Al fin y al cabo no te conocen. Como dijera una frase por ahí: ‘Conocen tu nombre, pero no tu historia’. Por eso voy a seguir aquí. Voy a demostrarles que sí se puede. Siempre me ha encantado llevarle la contraria al mundo”, expresó en una entrevista para la agencia EFE.

Aislinn Derbez

La actriz se ha pronunciado en varias ocasiones sobre los cambios que se reflejan en el cuerpo de las mujeres, especialmente aquellas que son madres. A través de publicaciones honestas, Aislinn ha mostrado sus estrías y todo lo que sucedió con su cuerpo durante su embarazo y tras dar a luz a su hija Kailani.

La hija del comediante Eugenio Derbez también ha sido cuestionada por las fluctuaciones de peso que tiene, situación ante la que ha pedido un alto.

“…El cuerpo siempre es algo que nos importa/preocupa demasiado, sobretodo por el hecho de que difícilmente estamos cómodos o contentos con el cuerpo que tenemos. Para mí los últimos 2 años han sido un viaje de cambios drásticos en ese aspecto. Nunca me había preocupado por tener que hacer dieta o ejercicio, ya que tengo una genética muy privilegiada”, escribió en una publicación en la que aparece en bikini, luciendo más delgada.

