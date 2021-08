Vanessa Guzmán sufrió body shaming por su transformación y su respuesta robó aplausos

Vanessa Guzmán no solo es actriz y ex reina de belleza, sino también una laureada fisicoculturista desde el pasado fin de semana cuando se coronó con tres medallas en el certamen Vallarta Body Fit gracias a su imponente transformación física.

En el concurso, la mexicana de 45 años se alzó con el primer lugar en el Open Clase C, el primer premio en Masters y el tercer lugar en la categoría femenil de novatas, reseñó Milenio.

Sin embargo, su nueva apariencia le ha traído muchas críticas de quienes aseguran que tiene una imagen masculina, pero ella, dio una verdadera lección de amor propio al defender su proceso y no dejar que eso afecte su autoestima.

Vanessa Guzmán se pronuncia ante el body shaming

“Es muy triste encontrar mensajes de odio en redes, yo respeto la opinión de todos, pero la gente no te respeta, por eso inicié en redes la etiqueta #noalabusodeopinion y convoco a todas las figuras públicas que quieran utilizarlo, porque más de uno nos hemos sentido agredidos”, dijo la actriz de Soltero con hijas a TV Notas.

La actriz tiene años entrenando duro para alcanzar mayor musculatura.- Instagram @vanessaguzmann.

“No quiero ser ofensiva, pero tristemente la mayor parte de esa gente que crítica, es la que menos se cuida, es gente que no practica ninguna disciplina, que no sabe comer bien y que no se da cuenta de los beneficios de un deporte”, agregó, defendiéndose ante la ola de malos comentarios.

Los detractores no dejar de enviarle opiniones no solicitadas sobre su cuerpo.- Instagram @vannessaguzmann.

“A las mujeres que me atacan, siempre les digo: ‘¿Me veo como hombre?, tal vez me estás comparando con tu esposo, y ojalá que esté como yo’. Lo que más me llega a doler, es que la crítica viene de los mismos mexicanos”, sentenció la actual entrenadora que ahora busca defender a su país a nivel profesional.

