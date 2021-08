La transformación de Vanessa Guzmán de Miss Universo a reina fisicoculturista

Vanessa Guzmán sorprendió a todos cuando reveló que había ganado tres medallas en una competencia en fisicoculturismo en Puerto Vallarta. Para muchos la sorpresa nació debido a que la recuerdan como una guapa actriz que participó en telenovelas como ‘Atrévete a soñar’ y que más tarde decidió entregarse a una vida fitness.

Por medio de sus redes sociales, la famosa reveló que había obtenido el primer lugar en el Open Clase C, el primer premio en Masters y el tercer lugar en novata. Lo cual la llenó de orgullo por ver su esfuerzo recompensado en esta disciplina.

Sin embargo su nueva pasión no la ha alejado completamente de su trabajo como actriz, ya que en varias ocasiones ha tenido que detener su trabajo como fisicoculturista para enfocarse en la actuación.

La actriz dijo que el camino hacia el éxito no ha sido fácil, pues aseguró qu se requiere de mucha preparación mental para sobrellevar todo. También agradeció a sus fans por el apoyo recibido durante su preparación.

Sin embargo esta no es la primera vez que Vanessa se enfrenta a una competencia en la cual tiene que ser juzgada, pues hace varios años que comenzó su carrera como participante de Miss Universo.

Vanessa fue ganadora del certamen Nuestra Belleza México 1995. Posteriormente participó en el concurso Miss Universo en 1996.

Su incursión en el fisicoculturismo surgió tras la muerte de su papá, pues en una entrevista con TV Notas, el deporte fue un escape de su dolor. Aunque ella siempre había sido deportista, esta disciplina le permitió llegar más allá.

Vanessa también se ha enfrentado a críticas por parte de usuarios por la forma en la que transformó su cuerpo. Sus respuestas han provocado la admiración de sus seguidores, ya que lejos de sentirse insegura por su cuerpo, Vanessa ha dado un buen ejemplo al defenderse y demostrar que se encuentra plena y feliz en esta etapa de su vida.

En una publicación un usuario la criticaba por “haber perdido lo femenina” al dedicarse al fisicoculturismo. Como respuesta, la actriz dijo en un video que agradecía a quienes la criticaban porque la hacen más fuerte cada vez.

“Furia la que te ocasiona ver lo que ves… te invito a abrir públicamente tu IG y aceptar toda la crítica constructiva, esconderse en la barrera del que dirán deja mucho que decir, no soy santo de devoción para querer puras alabanzas, solo respondí a tu opinión no necesitada…disfruta tu perfección y presúmela ante el mundo, siéntete orgullosa de lo que tú eres y no busques un seudo reflejo de tu mínima versión en lo demás “