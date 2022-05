Las “red flags” con las que los hijos de Johnny Depp le advirtieron sobre Amber Heard

Desde el pasado 11 de abril, Johnny Depp y Heard han tenido que enfrentarse en nuevas audiencias en las que se ha revelado la violencia que vivieron en su relación.

Los actores se conocieron en 2009 en el set de la película The Rum Diaries y comenzaron un romance en 2012. Tres años más tarde se casaron en una ceremonia privada y tan solo 15 meses después, Heard solicitó el divorcio acusando a Depp de haberla golpeado.

Las acusaciones de Amber lo llevaron a perder su lugar en las franquicias de “Pirates of the Caribbean” y “Fantastic Beasts” sin embargo, es ahora cuando ha podido enfrentarla para limpiar su imagen.

“Podría comenzar con una bofetada. Podría empezar con un empujón. Podría comenzar, ya sabes, arrojándome un control remoto de TV a la cabeza. Podría ser tirarme una copa de vino a la cara. Pero en general, fue constante”, dijo Johnny Depp.

Los hijos de Johnny Depp le “advirtieron” sobre Amber

El jueves 5 de mayo, la actriz de Aquaman testificó en el juzgado, donde se le preguntó sobre su relación con los hijos del actor. Aunque la actriz tenía la intención de quedar bien, llamarlos “pequeños bichos raros” pareció más un insulto para quienes están siguiendo el caso.

“Descubrí que [son] estos pequeños bichos raros hermosos y salvajemente inteligentes de la mejor manera. ¿Sabes? Eran... me estaba enamorando de ellos”, dijo Amber.

Amber también afirmó que Depp ocultó a sus hijos su problema con la bebida, disimulando que llevaba alcohol en tazas de café. Amber mencionó la vez que Lily-Rose se asustó al ver a su padre intoxicado y tuvo “casi un ataque de pánico”.

“La estoy abrazando y consolando. Johnny entra y a los pocos segundos me doy cuenta de que cambió su atención hacia mí y luego parecía muy enojado. Le pidió a Lily-Rose que se fuera. Lily-Rose se va, me mira llorando. Y Johnny comienza a acusarme de amabilidad”. de delatarlo y llamarlo borracho frente a sus hijos”.

Johnny siempre ha sido muy reservado respecto a su vida privada, especialmente cuando se trata de sus hijos Lily-Rose, de 22 años y Jack, de 19. Sin embargo, le dijo a la corte que tenía la “responsabilidad” de limpiar su nombre por el bien de sus hijos.

“Quería limpiar a mis hijos de esta cosa horrible que tenían que leer sobre su padre, eso no era cierto. No me merezco esto, ni mis hijos ni las personas que me han amado durante todos estos años”, dijo.

Ambos son fruto de su relación con su ex pareja Vanessa Paradis y ella misma ha defndido al actor asegurando en una publicación que “en todos los años que he conocido a Johnny, él nunca ha sido físicamente abusivo conmigo y este no se parece en nada al hombre con el que viví durante 14 maravillosos años”.

Desde el principio, tanto Lily-Rose como Jack enviaron señales que indicaban que las cosas no estaban bien con Amber.

“Mi hija Lily-Rose no vino a la boda. Ella y la señora Heard no estaban en términos particularmente buenos, por varias razones”, dijo el actor de Piratas del Caribe durante un testimonio judicial en abril de 2022, según Us Weekly. Si bien el actor no aclaró cuáles fueron esas razones, la ausencia de Lily-Rose de en un evento tan importante pinta una imagen bastante clara de su posición con la actriz.

Johnny Depp

Por otra parte, en una entrevista con GQ, Depp habló sobre lo preocupado que estaba por su hijo cuando comenzaron las difamaciones en su contra. “Estoy seguro que no fue fácil para mi hijo de 14 años, sobretodo cuando estaba en la escuela. ¿Sabes a qué me refiero? Con la gente diciendo, ¡hey mira esto! seguro tu papá golpea a las chicas, ¿verdad?”.

“Estoy seguro que no fue fácil para mi hijo de 14 años, sobretodo cuando estaba en la escuela. ¿Sabes a qué me refiero? Con la gente diciendo, ¡hey mira esto! seguro tu papá golpea a las chicas, ¿verdad?”.