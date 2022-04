Amber Heard podría quedar fuera de Aquaman 2, tras colecta de firmas para sacarla

Tras la denuncia por violencia doméstica de Amber Heard contra Johnny Depp, el actor ha perdido grandes proyectos por el rechazó de la industria cinematográfica.

Sus fans han rechazado contundentemente la situación pues mientras Depp ha perdido proyectos millonarios, incluyendo ‘Animales Fantásticos’ y la sexta entrega de ‘Piratas del Caribe’, la actriz se ha mantenido como la intérprete de Mera en Aquaman y se prepara para la segunda entrega.

Sin embargo, el juicio al que se han sometido podría finalmente traerle grandes consecuencias a Amber de quedar evidenciado que fue ella quien ejerció la violencia doméstica en su contra.

¿Amber Heard quedará fuera de Aquaman 2?

Mientras se lleva a cabo la batalla legal entre los famosos, la famosa podría sufrir las mismas secuelas que su ex esposo, pues a presión para que la separen de su personaje en el DC Comics sigue latente.

Fue a través del portal Change.org donde internautas han realizado una petición de eliminar a Heard de la segunda entrega de Aquaman y aunque desde que hace años la solicitud ha estado presente, el juicio ha causado que las firmas se incrementen.

DC Entertainment: Remove Amber Heard from Aquaman 2 - ¡Firmá la petición! https://t.co/Y0pChvQPmJ vía @ChangeorgAR — Ina (@fentybiebs_) April 29, 2022

El rechazo por Heard ha llevado a conseguir al menos tres millones de firmas durante este periodo que ha tenido lugar el juicio, el cual todavía no se ha resuelto.

Aunque Warner ha querido mantenerse alejado de la disputa y la pelea legal no ha llegado a su fin, la presión social podría decidir el futuro de la cinta y la carrera de Heard, la cual se ha visto en picada.

Incluso, se ha rumorado que Jason Momoa, quien de la vida a Aquaman no se la lleva bien con la intérprete de Mera.

Durante sus salidas del juzgado ha sido abucheada en más de una oportunidad, mientras Depp ha recibido ovaciones.

“Si sacan a Amber de Aquaman 2, sería justicia poética”, “La única forma que tiene Warner para mí de salvar Aquaman 2 si no pueden sustituir las escena de Mera, es confirmar el despido de esta antes de que se estrene la película”, “Warner debería anunciar ya mismo la nueva Mera”, “Será imposible ver a Amber como Mera y no pensar en todo lo que le ha hecho a Johnny Depp”, “Si no sacan a Heard de Aquaman será una gran pérdida”, comentan.