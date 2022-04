La demanda entre Amber Heard y Johnny Depp es la prueba de que no debes quedarte en una relación “tóxica” y agresiva

Hollywood siempre nos han hecho creer que cuando el amor es verdadero, sentiremos mariposas en el estómago y brotarán chispas con cada beso, que lo único que basta es sentir una atracción inexplicable.

Crecer soñando con un amor de cuento de hadas no está mal pero puede ser un arma de doble filo ya que muchas veces, hace que terminemos con la persona equivocada.

“Si me llego a morir, no la culpen a ella (Amber Heard), culpen a mi corazón, que se enamoró, sin conocerla”, dijo Johnny Depp durante una de las audiencias de esta semana.

El amor no es sufrimiento y quedarte en una relación que pone en riesgo tu integridad física y mental es peligroso.

El caso de Johnny Depp y Amber Heard ha abierto la conversación, una vez más, en torno a los peligros de estar en una relación con una persona abusiva.

Amber Heard y Johnny Depp

En contexto, Depp y Heard se conocieron en 2009 en el set de la película The Rum Diaries y tras siete años de noviazgo, se casaron en una ceremonia privada con sus amigos más cercanos. Lo que parecía una relación estable, terminó en uno de los escándalos más grandes de Hollywood luego de que Heard acusara a Depp de violencia doméstica.

La actriz publicó un artículo sobre las agresiones que el actor supuestamente cometió hacia ella aunque según testigos, hay muchas inconscistencias en sus acusaciones. A pesar de que el actor ha luchado por demostrar su inocencia, con el respaldo de testigos, terminó vetado de importantes proyectos como las franquicias Pirates of the Caribbean y Fantastic Beasts and Where to Find Them.

Heard ha sido señalada por ser una mujer manipuladora, que se ha dedicado a dañar la imagen del actor.

Esta es la cara de #JohnnyDepp al escuchar a la abogada de #AmberHeard decir que el mismo se corto el dedo y se hizo un agujero en la mejilla al apagar un cigarrillo en la cara.#JusticeForJohnnyDepp #AmberHeardIsALiar pic.twitter.com/UJZesv5zAW — Álvaro Bustamante® (@alvarowtf) April 12, 2022

Desde el pasado 11 de abril, Depp y Heard han atendido nuevas audiencias en las que se ha revelado la violencia que se vivió en la relación.

Drogas, heces humanas y la punta de un dedo amputado fueron parte del testimonio de Johnny Depp. El actor describió una relación tóxica con su ex esposa, quien exhibió “una necesidad de conflicto” y “una necesidad de violencia”.

“Podría comenzar con una bofetada. Podría empezar con un empujón. Podría comenzar, ya sabes, arrojándome un control remoto de TV a la cabeza. Podría ser tirarme una copa de vino a la cara. Pero en general, fue constante”, dijo.

Quedarte en una relación abusiva es agotador e incluso puede atentar contra tu integridad. No siempre hay golpes, a ves basta con que la persona sea manipuladora para hacer tanto daño como una agresión física.

Johnny Depp y Amber Heard

Reconocer que estás en una situación así puede ser difícil porque todo puede comenzar de manera sutil y las señales no siempre son obvias sin mencionar que terminan formando parte de una dinámica cotidiana que ha sido normalizada por la sociedad.

“No quería fallarle. Pensé que podía ayudarla, no quería romperle el corazón. Recuerdo el primer intento de suicidio de mi mamá, debido a que mi padre nos abandonó. Amber habló de suicidio si yo me iba, por eso me quedé”, dijo Depp.

Quizá a veces te sientes culpable por ser «demasiado exigente» o por pensar que «mereces más». Puede que creas que es tu deber “salvar a la otra persona” y que es tu responsabilidad “solucionar los problemas”.

No tienes por qué cargar con pesos ajenos. Es agotador invertir más tiempo en alguien que no está dispuesto a trabajar en la relación como lo haces tú.

Las personas que manipulan utilizan la distorsión mental y la explotación emocional para influir y controlar a los demás. Tu pareja puede victimizarse diciendo que todo es culpa suya pero con la intención de hacerte sentir mal. Siempre encuentra una excusa y esta actitud puede llevar a un comportamiento autodestructivo.

Mereces un amor que te acompañe en tus momentos más vulnerables, no que se aproveche de ellos para hacerte sufrir. Mereces que tu relación sea un espaci9o seguro, un refugio y un impulso para ser mejor, no una que sea un campo de batalla.