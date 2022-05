Fans aplauden a Salma Hayek por haberle inculcado a su hija sus raíces mexicanas desde pequeña

Hace unas semanas, Salma Hayek dejó a todos boquiabiertos luego de protagonizar una edición especial de la revista Vogue al lado de su hija Valentina Paloma Pinault, de 14 años.

Ésta fue la primera vez que ambas posaron juntas y dejaron ver la gran complicidad que hay entre ambas. En la entrevista, Salma habló sobre su maternidad tardía y cómo esperar le ayudó a establecerse primero con su pareja y su carrera.

“Mi caso fue muy particular porque yo me volví madre muy tarde. Lo hice ya que encontré a la pareja de mi vida, que tenía una carrera estable, pero es que yo ya tenía tantas ganas de tener a esta hija que ya nada más me importaba. Ni mi carrera ni nada, creo que eso me ayudó mucho”

Salma Hayek and Valentina Pinault for Vogue Mexico, lensed by Nico Bustos, 2022. pic.twitter.com/5yY1lt1NiN — REN (@imthespecialk) April 26, 2022

Por su parte, Valentina reveló estar interesada en seguir los pasos de su famosa madre. “Me gustaría ser actriz y después directora porque eso es lo que tiene sentido en mi cabeza. Además, creo que debe ser más complicado ser director si no tienes experiencia del otro lado de la pantalla, eso podría ayudar a dirigir”, dijo.

Salma sabe mejor que nadie la presión que existe en la industria pero ella siempre ha dejado que su hija defina su propio estilo y camino a seguir. Eso sí, algo que siempre le ha inculcado es el acercamiento con sus raíces, especialmente con las mexicanas.

Recientemente Vogue lanzó un video inédito de aquella edición especial en la que la actriz y su hija mostraron lo que cargan en sus bolsos. Para sorpresa de todos, la joven Pinault habló perfectamente en español, dejando ver que sí lo practica con regularidad.

A lo largo del video, ambas explican lo que hay en sus bolsos desde perfumes, snacks y maquillaje, hasta una veladora con la imagen de Lana del Rey que carga Valentina y un mazo de cartas con mensajes de los ángeles que no puede faltar enntre las cosas de Salma.

Usuarios de redes sociales aplaudieron la increíble conexión que tienen ambas y destacaron la gran labor de Salma Hayek al enseñarle español a su hija, así como las costumbres latinas.

La actriz mexicana SALMA HAYEK y su hija VALENTINA PINAULT de 14 años son portada de VOGUE. 🔝 pic.twitter.com/InogWNjpXf — Laura Estrada (@LauraEstradaTv) May 11, 2022

“Su español es mejor que de las que dicen ser latinas”. “Es de felicitar a Salma porque hizo que su hija también aprendiera a hablar español”. “Aplaudo mucho cuando papás de diferentes nacionalidades enseñan a sus hijos su idioma natal porque es preservar la cultura y hacer más amplio su mundo”.

Valentina nació en septiembre de 2007 y es fruto de la relación de Salma Hayek con el empresario francés François Henri Pinault quien es presidente y CEO de Kering y presidente de Groupe Artemis. Esto ha llevado a que la familia siempre esté rodeada de marcas de lujo como Gucci, Stella McCartney, Alexander McQueen e Yves Saint Laurent.

Además de la nacionalidad francesa y mexicana que heredó de sus padres, tiene la estadounidense. La joven habla tres idiomas pero el español es el más disfruta hablar con su madre, de acuerdo con las declaraciones que dio en la entrevista con Vogue.