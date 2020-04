El día que Salma Hayek enamoró a su esposo, el multimillonario François-Henri Pinault

La actriz Salma Hayek es sin duda una de las mujeres más hermosas y exitosas del espectáculo internacional. Originaria de Veracruz, México, Salma ha sabido encantar a todos con su carisma, su belleza y su talento pero si algo sorprendió a todos, fue la forma en la que le robó el corazón al empresario francés, François-Henri Pinault.

Recientemente la actriz compartió una serie de imágenes en las que retrata el día en que conoció a su esposo, pues están cumpliendo 14 años de casados.

"Hoy hace 14 años conocí a mi alma gemela. Y después de la prueba del tiempo he inclusive la prueba de la cuarentena me siento muy bendecida de haberte encontrado y entre más te descubro más crece mi amor por ti. Feliz aniversario mi Amor. 💞#love#soulmate", escribió.

La veracruzana ha dicho en ocasiones que la relación con su esposo “no debería haber funcionado”, ya que hubo muchas trabas de por medio.

SIn duda, Salma jamáas se imaginó una historia de amor como la que está viviendo ahora pues ella había dejado mucho en México para triunfar en Hollywood, una industria donde las oportunidades eran muy limitadas para una latina.

Hoy, la veracruzana ha formado una familia con François-Henri Pinault, quien es padre de su hija Valentina.

"Nunca me hubiera imaginado, ni siquiera en mis sueños más locos, que una cosa así pudiera sucederme. Esta historia de amor no debería haber funcionado. No vivíamos en el mismo país, yo no sabía cómo algo así podía funcionar, porque además yo tenía mis condiciones: no iba a dejar de trabajar, no iba a mudarme a vivir a París -al menos al principio- y tenía muy claro que no creía en los matrimonios abiertos, porque creo firmemente en la fidelidad entre un hombre y una mujer. Así que había mucho obstáculos", reveló en el programa francés 50 mn Inside hace unos años.

Fue en 2006 cuando la actriz, productora, cantante y directora Salma Hayek, de 41 años, conoció a François-Henri Pinault. El flechazo fue instantáneo, según relató la prensa en aquel entonces. Ocurrió en Venecia, el 29 de abril del 2006, cuando la actriz fue invitada de honor de los Pinault en la inauguración del Palacio Grassi.

Además de su belleza, Pinault se sorprendió por la trayectoria de Salma, así como de su discurso feminista y su inteligencia pues hablaba cuatro idiomas: español, inglés, portugués y árabe.

Se estima que Pinault, un empresario multimillonario francés, tiene un patrimonio neto de alrededor de $ 25.5 mil millones, según The Richest. Es presidente y CEO de Kering y presidente de Groupe Artemis. Kering, un grupo de lujo internacional, es propietario de Gucci, Stella McCartney, Alexander McQueen e Yves Saint Laurent. En 2009, Pinault fundó la Fundación Kerig, que tiene como objetivo combatir la violencia contra las mujeres.

