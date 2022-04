La complicidad de Salma con su hija muestra que la maternidad tardía no te convierte en su ‘abuela’

Salma Hayek y su hija Valentina Paloma Pinault Hayek posaron juntas por primera vez para la portada de una revista y hablaron sobre su relación madre e hija. En su entrevista, ambas demostraron que comparten una gran complicidad y rompieron con el mito de las desventajas de la maternidad tardía.

Valentina hija de Salma Hayek habla de su complicidad con su madre

Salma Hayek dio la bienvenida a su hija junto a François Henri Pinault en septiembre de 2007, cuando la famosa tenía 41 años de edad. En ese momento el embarazo de la mexicana fue una gran noticia internacional, ya que convertirse en madre después de los treinta era poco común.

En su nueva entrevista con Vogue, Salma dice que fue madre ‘muy tarde’, esto se debe a que esperó hasta encontrar a alguien con quien quisiera formar una familia. Además de que durante su juventud se concentró en su carrera pues tenía objetivos que cumplir.

“Lo hice ya que encontré a la pareja de mi vida y tenía una carrera estable, pero es que yo ya tenía tantas ganas de tener a esta hija que ya nada más me importaba. Ni mi carrera ni nada, creo que eso me ayudó mucho. Además, sentí que ya había hecho muchas cosas en mi vida, entonces ya era una etapa distinta para mí porque ya había hecho cosas de las que ya me sentía muy orgullosa”

También reconoció que las madres actuales se enfrentan a grandes retos que ella no vivió en su época.

“Ser madre da más miedo que nunca, es demasiado lo que se le pide a las mujeres”

A pesar de haber sido madre en sus cuarentas, Salma afirma que su relación con su hija es la mejor, no importa la brecha generacional.

Como madre mexicana es muy tradicional. Valentina comenta que siempre le habla para saber si ya comió y cómo está, no importa si están en países diferentes.

Pero ahora que es una adolescente ambas comparten su gusto por la belleza y la moda, y aprenden una de la otra como amigas.

“Desde pequeña nunca me dejó escogerle su ropa, y eso siempre me gustó, además con el maquillaje es muy buena. Yo soy buena para el maquillaje, pero ahora ella me enseña a mí”

Valentina ama el estilo de su mamá, pues es reconocida como un ícono sobre las alfombras rojas. De ella ha aprendido a jugar con la ropa y usar lo que le gusta.

“Cuando se trata de ropa, la de ella me encanta. Siempre uso lo que me gusta, casi no me fijo en la marca. En general me agrada también combinar y llevar piezas vintage. Sí, me gustan las marcas, pero no uso las cosas por eso, solo porque me gusta”

Además ser la heredera de un imperio de moda hace que su pasión por esta industria sea algo natural. Sin embargo Valentina no desea ser empresaria como su padre, sino que quiere seguir los pasos de su mamá.

Paloma ya sabe que desea ser actriz y después directora, con el apoyo de su madre podrá hacerse de un nombre en Hollywood.

Hace poco la joven acompañó a Salma a develar su estrella en el paseo de la fama en Hollywood, donde demostró su estilo propio y sorprendió a los asistentes.

Aunque este fue un momento especial para Salma, Valentina se robó todas las miradas, ya que la adolescente pocas veces aparece ante las cámaras.

Valentina usó un atuendo total black de mini vestido blazer y botas largas. Su outfit estuvo completado con cabello suelto que lució su balayage y maquillaje natural.