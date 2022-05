La forma en que Kim Kardashian logró que le prestaran el icónico vestido de Marilyn Monroe

Tras llegar a la Met Gala con un vestido que le perteneció a Marilyn Monroe y que la rubia usara para cantar “feliz cumpleaños” al presidente Kennedy en 1962, Kim Kardashian ha sido objeto de criticas por supuestamente bajar siete kilos para portar este atuendo y ser acusada deteriorarlo.

El vestido confeccionado en lentejuelas y transparencias hizo brillar a la socialité esa noche con sus más de 2500 piezas Swaroski cosidas a mano. Sin embargo, lo que muchos se preguntarán es: ¿cómo consiguió que le prestaran tan valiosa prenda vintage?

Kim Kardashian llevando el vestido de Marilyn Monroe La modelo tuvo que perder 7 kilos y aún así no le quedó por completo.- Instagram

Así convenció Kim Kardashian al Museo Ripley de prestarle el vestido de Monroe

Al menos siete kilos tuvo que bajar la empresaria en alrededor tres semanas para poder llevar el vestido de Marilyn Monroe que presumió en la Met Gala 2022.

Kim Kardashian pudo portar esta histórica pieza de moda, gracias a la autorización que le dio el museo de Ripley’s Believe It or Not! de Florida, que es donde se resguarda tan emblemático vestido que fue diseñado por Jean Luis originalmente para la rubia más famosa de Hollywood.

En un inicio, el museo se negó a realizar el préstamo, debido a su valor histórico, alto costo y por que deseaba mantenerlo intacto, sin embargo, la integrante del clan Kardashian-Jenner explicó sobre los cuidados y logró convencer al equipo de Ripley.

“Se tuvo mucho cuidado para preservar esta pieza de la historia de la cultura pop. Con el aporte de conservacionistas, tasadores y archivistas de prendas, la condición de la prenda fue la máxima prioridad”, se reveló en la cuenta de Instagram del Museo.

Asimismo, mencionaron que no se le hicieron modificaciones al vestido, de hecho, Kim se cambió la prenda por una réplica después de la alfombra roja y se vistió con el original justo antes de comenzar el evento para evitar dañarlo.

A la dueña de SKIMS le crearon un camerino especial para que pudiera cambiarse con ayuda de los curadores del museo de Ripley, quienes cuidaron la prenda en todo momento y usaron guantes para colocarlo.

¿Cuánto vale el vestido de Marilyn Monroe que usó Kim Kardashian?

De acuerdo con el Museo de Ripley se adquirió este vestido histórico en 2016 en Julien’s Auctions por una oferta ganadora de 4,8 millones de dólares, lo que lo convierte en el vestido más caro jamás vendido en una subasta.

Como una oda al original, el caricaturista de Ripley recreó el boceto icónico de Bob Mackie del vestido de “Feliz cumpleaños” de Marilyn Monroe, con la figura de Kim Kardashian en un nuevo boceto para su asombroso look de la Met Gala 2022.