Ana Claudia Talancón revela que adoptará un niño y demuestra que nunca hay obstáculos para ser madre

La actriz Ana Claudia Talancón celebrará este año el Día de las madres de una manera muy especial, pues recientemente reveló que a sus 42 años de edad ha decidido convertirse en mamá por medio de la adopción.

Ana Claudia Talancón habla sobre convertirse en madre estando soltera

La actriz de ‘Soy tu fan’ reveló que había decidido ser mamá desde hace tiempo, pero se encontró con problemas de fertilidad que le hicieron buscar alternativas para cumplir su sueño.

En una entrevista con Caras, la famosa dijo que pudo haberse embarazado anteriormente, pero decidió esperar al momento adecuado.

“Sé que me pude haber embarazado de forma natural, antes, pero mi pareja me decía que mejor nos esperáramos un año para disfrutar, lo que por mucho tiempo no pude hacer, por estar siempre con proyectos de trabajo”.

Te recomendamos: Ana Claudia Talancón le dio su total respaldo a Yalitza Aparicio: “La admiro y respeto”

Ana estuvo en una relación de cinco años y otra de 24 meses, entonces se dio cuenta que su deseo por ser madre era mayor que el de tener una pareja a su lado.

Después de esto ella pasó por diferentes tratamientos de fertilidad en Estados Unidos y México, los cuales incluyeron extracción y fecundación de óvulos.

Te recomendamos: Actriz de ‘El crimen del padre Amaro’ reveló por qué su familia no quiso ver la película

El pasar por estos procesos sola fue difícil para ella, pues además de someter su cuerpo a muchos cambios, debía cuidar su alimentación y se enfrentó a cambios de ánimo que afectaron su salud mental en algunas ocasiones.

“Cuando me daba cuenta qué no había pegado el tratamiento, la derrota era total, llegué a decepcionarme mucho de mí misma. No sabía cómo acomodar tantos sentimientos si en mi vida todo se me había dado de una forma linda”.

Te recomendamos: ¿'Soy tu fan’ está de regreso? La foto que avivó los rumores de una nueva temporada

Después de todo eso, finalmente se decidió a recurrir a la adopción para cumplir con su sueño de ser madre.

“Sé que vivir con uno o varios chiquitos va a ser increíble. Siempre quise tener tres hijos, aunque hoy creo que debo empezar por uno y poco a poco ir formando mi familia”.

La actriz planea continuar trabajando al convertirse en mamá, ella piensa que sus hijos la acompañarán a sus llamados y pasará el mayor tiempo con ellos.

Una de las cosas por las cuales se dio cuenta que deseaba ser madre, fue debido a que desde hace años, dedica su tiempo a convivir con menores de la Fundación Aquí nadie se rinde.

Junto a ellos, ha pasado varias tardes jugando y viéndolos desarrollarse, por eso fue que terminó por enamorarse de ellos y descubriendo que deseaba ser mamá.

Por medio de redes sociales, la famosa envió el mensaje: