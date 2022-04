Alisson Lozz y otras famosas mexicanas que prefirieron alejarse de los reflectores

Las telenovelas siempre han sido uno de los máximos productos de entretenimiento en México y estas actrices formaron parte de importantes proyectos que les dieron gran reconocimiento.

A pesar de que en su momento fueron grandes promesas de la actuación, finalmente decidieron tomar otros caminos. Algunas de ellas se enfocaron en otros ámbitos artísticos y otras optaron por hacer una vida normal, completamente fuera de la industria.

Allisson Lozz

Captura video

Aunque su carrera prometía mucho, Allisson optó por retirarse definitivamente cuando apenas tenía 16 años. Ella protagonizó telenovelas como “Alegrijes y rebujos”, “Misión S.O.S”, “Las tontas no van al cielo”, “Al diablo con los guapos” Y “En nombre del amor”.

Allisson anunció en 2010 que se retiraría para continuar con tradición de su familia y ser Testigos de Jehová. La actriz se casó y tuvo dos hijas. Ahora se dedica a la venta de productos por catálogo, asegurando que le va mejor que nunca.

Recientemente Lozz reveló que ser actriz la hizo sufrir mucho. “No quiero volver a ser artista, es de lo peor que me ha pasado en mi vida y no quiero volver a serlo”, dijo en un video de Instagram.

Ante la insistencia de los fans porque vuelva a la pantalla, Allisson ha sido muy sincera y ha dicho que no le gusta que la presionen ni que le toquen el tema. “Me dicen ‘Yo te sigo en tus redes sociales’. Entonces es como que ‘ok, si me sigues sabes que me lastima, sabes que me lastima recordar mi pasado y me lo estás recordando y todavía si te digo me tomo la foto al final porque estoy poniendo atención al programa te enojas”, agregó.

Daniela Aedo

Daniela Aedo Una de las pasiones actuales de Daniela Aedo es grabar audiolibros

Daniela fue una de las actrices infantiles que nos robó el corazón con su gran carisma. Cuando apenas tenía 4 años de edad, fue elegida para protagonizar “Carita de Ángel”, la cual la catalogó como una joven promesa de la actuación. Daniela también estuvo en la telenovela infantil “¡Vivan los niños!”., así como en las producciones “Contra viento y marea” y “Mi pecado”.

La joven tuvo varios periodos de inactividad hasta que finalmente se alejó de los reflectores para estudiar música en el Berklee College of Music. Fue así como Aedo optó por dedicarse a la música, siendo la guitarra y la composición su fuerte..

Aunque se alejó de las telenovelas, Daniela se ha mantenido activa a través de su canal de Youtube donde ha hablado de su trayectoria artística, así como sus experiencias en la música. También suele recomendar libros de crecimiento personal. En 2018 prestó su voz para el personaje de Louise en el doblaje de la película “El Cascanueces y los cuatro reinos” y se ha dedicado a grabar audiolibros.

Andrea Lagunes

Andrea Lagunes

Desde los tres años de edad comenzó su formación en actuación y baile en el Centro de Educación Artística de Televisa, Esto le dio la oportunidad de tener una participación en la telenovela “María Isabel”, al lado de Adela Noriega, además de grabar episodios para “Plaza Sésamo”. Andrea saltó a la fama tras protagonizar la telenovela “Gotita de amor”, cuando apenas tenía 4 años de edad.

Otras telenovelas en las que participó fueron “Alma rebelde”, “Cuento de Navidad”, “Mi destino eres tú”, “Carita de Ángel” y “¡Vivan los niños!”. Andrea dejó de hacer telenovelas conforme fue creciendo y aunque tuvo participaciones esporádicas en programas de televisión, finalmente se dedicó a llevar una vida normal. Estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma Metropolitana y dedica sus redes sociales a hablar de amor propio. Ahora ha formado una familia al lado de su novio Luciano Sánchez.