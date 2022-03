Famosas mexicanas que no quieren volver a actuar en telenovelas

Si bien las telenovelas han marcado un parteaguas en la industria del entretenimiento mexicano, no todos están interesados en ser parte de ellas. Y es que mientras que algunas estrellas tuvieron gran éxito en la pantalla chica, los cambiantes tiempos las llevaron a probar suerte con otros formatos.

Telenovelas como “Quinceañera”, “Muchachitas” y “Amigas y rivales” marcaron el inicio de una carrera prometedora para muchas famosas que dedicaron toda una vida a la pantalla chica.

Conforme fueron creciendo, se fueron adaptando a nuevas historias y personajes hasta que tuvieron oportunidades en series y hasta en cine, lo que las llevó a tomar la decisión de no volver, al menos por ahora, a hacer telenovelas.

Kate del Castillo

Si bien Kate del Castillo es reconocida por telenovelas como “Miuchachitas” (1991), “Mágica juventud” (1992), “Ramona” (2000), “El derecho de nacer” (2001) y “Bajo la misma piel” (2003), ha sido “La Reina del Sur” la que ha terminado por posicionarla en la cima de la industria del entretenimiento a nivel internacional.

Kate comenzó a probar suerte en otros formatos como “Ingobernable”, serie que Netflix lanzó en 2017. Aunque desde antes ya había tenido una participación en “Jane the Virgin” (2015), “Killer Women” (versión norteamericana de “Mujeres asesinas”) y “CSI: Miami”.

La actriz también saltó al cine con “Bajo la misma luna” (2008), “Colosio: El asesinato” (2012), “Bad Guys” (2006) y muchos otros títulos más.

Kate lleva muchos años viviendo el los Estados Unidos y ahora regresará a México para un nuevo proyecto en formato serie. Se trata de una reinterpretación de la novela de León Tolstói, “Anna Karenina”, la cual se llamará “The Beautiful Lie”. AL mismo tiempo está en espera del estreno de la tercera temporada de “La Reina del Sur”.

Lucero

Lucero es una de las famosas que vimos crecer en la pantalla chica. Desde “Chispita” (1982-1983) y “Lazos de amor” (1995-1996), hasta “Alborada” (2005-2006) y “Por ella soy Eva” (2012). La última vez que Lucero participó en una telenovela fue en “Carinha de Anjo” (2016-2018), versión brasileña de “Carita de ángel” en la que sorprendió hablando completamente en portugués.

La cantante decidió alejarse de la pantalla chica para dedicarse a su música aunque también fungió como conductora de dos temporadas de “La voz kids”.

Lucero ha dejado claro que siempre ha sido muy cuidadosa con los papeles que acepta, pues le preocupa mantener una buena imagen. También ha dicho que la única condición para volver a la televisión es que sea un proyecto altractivo que la enamore.

“Volver a la televisión no es tan fácil como cualquier historia. Estoy buscando algo lindo. No sé, pero algo atractivo, que me enamore, que me atrape y que yo crea que puede atrapar al público. Yo creo que he hecho telenovelas muy padres como para hacer una sólo porque sí”, dijo a medios de comunicación.

Ludwika Paleta

Ludwika fue una de las actrices consentidas de la pantalla chica. Desde sus inicios en “Carrusel” y “El abuelo y yo”, dejó claro que nació para brillar. Otras telenovelas en las que destacó fueron “Amigas y rivales”. “Niña amada mía”, “Mujer de madera” y “Duelo de pasiones”

La actriz se alejó en 2015 luego de participar en 11 proyectos durante 23 años de carrera. Aunque siempre ha dicho que es algo “temporal” ella está dedicada al formato de serie, siendo “Madre solo hay dos” con Netflix, uno de sus trabajos más reconocidos y ambiciosos actualmente.

“Se trata de no quedarme en lo mismo y lo mismo. Ya no quiero hacer novelas porque éstas no son la televisión, me encanta hacer televisión, pero no novelas”, dijo en 2015.

Thalía

Thalía marcó un parteaguas en la televisión mexicana al protagonizar la llamada “Trilogía de las Marías” (”María Mercedes”, “María la del barrio” y “Marimar”), la cual fue distribuida alrededor del mundo y doblada a diferentes idiomas.

Sin embargo, a Thalía siempre le sonrió la suerte además de que con su talento y carisma tuvo oportunidades en otros ámbitos del entretenimiento.

Como cantar era su mayor pasión, buscó dedicarse a ello, aceptando que grabar telenovelas le consumía el tiempo que ella prefería dedicar a los escenarios. Así es como hoy es considerada un ícono latino, con millones de copias vendidas alrededor del mundo y una larga lista de proyectos por delante.