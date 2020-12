Más famosas recurren a trabajos comunes para sobrellevar la crisis y es momento de respetar.

La crisis económica suscitada por la pandemia de COVID-19 nos ha afectado a todos y cada quien ha tenido que buscar formas de salir adelante. Aunque no lo creas, muchas famosas han sido afectadas por la falta de trabajo en México y han tenido que recurrir a empleos normales para obtener ganancias.

Mientras que muchas han dado a conocer sus negocios este año, cada vez nos enteramos de más actrices que no están dispuestas a quedarse de brazos cruzados pues como todas, tienen deudas o una familia que mantener.

Los trabajos que hacen estas actrices no son menos que otros y tampoco son motivo para que reciban críticas o burlas ni para quitarles valor, ¡al contrario!

Recientemente se dio a conocer que Ana Patricia Rojo, se ha dedicado a vender suplementos alimenticios, lo que ha hecho que muchos la critiquen. La actriz ha sido muy reconocida por su trabajo de villana en diversas telenovelas sin embargo, el trabajo en los foros es cada vez más limitado. La decisión de Ana Patricia fue principalmente para ayudar a su madre y a sus hijas a salir adelante, dándonos una lección a todos de amor, respeto y perseverancia.

“Empecé a trabajar a los cinco años. Soy una madre que está encargada de sus hijas al cien por ciento. Tengo una mamá que tiene cierta edad que también depende de mí” explicó la actriz en una entrevista. “No esperar nada más a que nos caiga el alimento del cielo o a que pasen las contingencias para poder volver a pisar un escenario. Eso no creo que me quite como actriz, eso no creo que me quite como ser humano, eso no creo que sea lamentable ni para generar lástima por parte de ninguna persona” aseguró.