Camila Cabello muestra confianza en bodysuit negro, blazer oversize y botas mosqueteras

Camila Cabello está viviendo uno de los mejores momentos de su vida a sus 24 años de edad. Y es que la estrella no solo está imbatible cosechando éxitos en el plano profesional.

En el terreno personal, también atraviesa una etapa de plenitud pues se siente mejor que nunca consigo misma y disfruta de un sólido noviazgo con Shawn Mendes.

De este punto álgido en su vida, su debut actoral en la nueva versión de Cenicienta, el movimiento body positive del que es embajadora y más, Cabello se abrió a la revista Hunger.

En una entrevista para la edición de septiembre de la publicación, en la que engalana la portada, la artista habló largo y tendido sobre su vida los últimos meses.

Pero la cubana no solo conversó sobre todo lo que acontece en su presente, además posó con todo tipo de outfits en los que derrochó belleza y esa inspiradora seguridad en sí misma.

Entre estos, destacó un estiloso y audaz look protagonizado por un bodysuit negro con el que presumió con orgullo sus piernas gruesas.

Camila Cabello luce sus piernas con orgullo en un outfit con bodysuit

En uno de sus muchos posados para la revista, la intérprete de Don’t go yet modeló al aire libre luciendo fantástica en esta ajustada prenda en tendencia.

Bajo la guía de las estilistas Dani + Emma, la celebridad rezumó confianza específicamente en el body bustier de lana con escote corazón profundo de Magda Butrym.

Cabello lo llevó con un cinturón de rombos blanco y negro rodeados con pequeñas perlas de Rowen Rose; un accesorio muy glam que enfatizó su cintura y enmarcó su silueta petite.

Manteniendo la apuesta dicromática, el look de la cubana se elevó a la elegancia con un blazer crema oversize con solapas negras, también de Butrym.

Unas versátiles botas mosqueteras de terciopelo negro de AGL y un sombrero Panamá a juego de Gladys Tamez Millinery fueron los complementos perfectos para sellar la propuesta.

Asimismo, el estilismo intrépido, elegante y sexy se completó con un maquillaje suave que se enfocó en resaltar su mirada. En cuanto a su melena, la lució suelta con ondas effortless chic.

Camila recuerda su poderoso mensaje a favor de los cuerpos reales

Durante su plática con la revista, el icono pop recordó el incidente que vivió el pasado mes de julio tras ser víctima de body shaming y su tajante alegato en defensa del cuerpo real en respuesta.

Al respecto, confesó sentir mucha menos inseguridad con su físico desde que compartió ese video en redes sociales.

“Sentí que no estaba sola en ese sentimiento ni sola en mi frustración”, expresó a Hunger sobre ese momento.

“Y la próxima vez que haya fotos mías donde mi barriga está afuera, habrá una comunidad de mujeres que me han escuchado hablar sobre la forma en que me hace sentir y que me apoyan. Y eso es, sinceramente, muy liberador”, sentenció.

