Camila Cabello responde a quienes la critican por su peso con poderoso mensaje

Camila Cabello es reconocida en la industria del espectáculo por su talento, y belleza, pero a pesar de ello, se ha encargado de demostrar que su cuerpo no responde a los cánones de belleza impuestos y aun así sigue siendo perfecto.

La cantante le respondió a quienes critican su figura en un vídeo en Tik Tok resaltando su amor propio y autoaceptación.

El discurso body-positive se llevó todos los aplausos de sus seguidores quienes viralizaron sus palabras y muchas mujeres le agradecieron su mensaje por mostrarse tal y como es.

La artista cubana apareció desde su auto luciendo un top que dejaba al descubierto su barriga, mientras debatía en las posibles críticas y el amor a su realidad.

i luv my body

“Estaba corriendo en el parque ocupándome de mis propios asuntos, tratando de estar en forma, tratando de mantenerme saludable. Y llevo una camiseta que deja ver mi barriga y no lo estaba ocultando, porque estaba corriendo y existiendo como una persona normal que no se miente todo el tiempo. Y luego me recordé a mí misma que estar en guerra con tu cuerpo es una mala idea”, aseguró.