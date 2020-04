Camila Cabello y Shawn Mendes presumen su amor con divertida guerra culinaria en las redes sociales

Camila Cabello y Shawn Mendes tienen una de las relaciones más envidiables de la farándula ya que en un año de relación se les nota cada vez más unidos y consolidados como se aprecia en las redes sociales, donde comparten su amor.

El último (y chistoso) episodio se produjo recientemente cuando ambos compartieron sus dotes culinarios mediante la preparación de algunos alimentos en medio de bromas.

Están pasando la cuarentena juntos y Cabello decidió grabar a su novio mientras hacía salchichas para el desayuno, con cuestionamientos incluidos por la apariencia poco atractiva del platillo.

De mejores amigos a novios, así nació su amor. - Instagram

"¿Cómo estás chef, eh? ¿Muy orgulloso de ello?", le dijo la exintegrante de Fifth Harmony.

Él aseguró que podía cocinar mejor que ella, quien en desacuerdo le respondió que no sabía porqué se atrevía a decirlo.

"Mucho mejor que lo tuyo, has quemado las salchichas", replicó Mendes.

"¿De qué estás hablando? Quería quemarlas porque es un nuevo estilo que nadie conoce pero lo estoy inventando, se llama cocinaquemada.com", contestó la artista de origen cubano y estadounidense, según la reseña de La Tribuna.



Un amor de historia

Pero esta no ha sido la única muestra de lo bien que marcha la dinámica entre ambos. En redes sociales también se han grabado cantando, mientras él toca la guitarra, además de enviarse mensajes de amor con dedicatorias.

Se conocieron en 2014 en un tour de Austin Mahone, el exnovio de ella, y a partir de entonces desarrollaron una amistad.

La divertida reacción de Joe Jonas y Sophie Turner cuando cantaron Camila Cabello y Shawn Mendes Todo el mundo esperaba que la pareja se besara al cantar "Señorita".

Esta la acompañaron con complicidad laboral sacando algunos temas en conjunto como 'I Know What You Did Last Summer', su primera propuesta.

A finales de 2017 comenzaron los rumores cuando el cantante dijo que Camila Cabello tenía "material de novia" aunque dejó claro que solo eran mejores amigos.

En 2018 empezaron a publicar más fotografías de los dos en las redes y en septiembre de 2019 lo oficializaron.

Te recomendamos en vídeo: