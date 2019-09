Shawn Mendes "confirmó" su relación con Camila Cabello en una reunión con sus fanáticos

Shawn Mendes y Camila Cabello tienen a sus fanáticos emocionados y frustrados con su aparente romance.

Mientras se besas y abrazan donde quiera que vayan, ninguno de los dos ha hablado sobre su estado como pareja.

Shawn saludó a los fanáticos detrás del escenario después de un concierto y uno de ellos le preguntó: "Has dicho que nunca has estado enamorado". ¿Ha cambiado eso recientemente?”.

Shawn, de 21 años, tiene una respuesta vagamente frustrante, pero por primera vez admitió que está en una relación.

“Honestly, I wanna say I wanna talk to you guys about this stuff but it’s not just me in the relationship! There’s another peron involved. I can’t say things that I feel… It’s not just me deciding you know?”#ShawnMendesTheTourUncasville pic.twitter.com/xyqP0I3r6h

— Shawn Mendes Updates (@TrackingSM) August 31, 2019